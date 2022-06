Franse grootbank BNP Paribas aast op ABN Amro, zoete wraak voor oud-Fortis-medewerkers lonkt

De Fortis-top arriveert in augustus 2007 per helikopter uit Brussel op een vliegveld in Hilversum voor een aandeelhoudersvergadering in Utrecht. Het Belgisch-Nederlandse Fortis had destijds het heilloze plan om ABN Amro over te nemen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Geruchten dat BNP Paribas het oog heeft laten vallen op ABN Amro joeg het aandeel van de Nederlandse bank vrijdag met 17 procent omhoog. Volgens het nieuwsagentschap Bloomberg, dat zich beroept op ingewijden, heeft de Franse grootbank onlangs toenadering gezocht tot de Nederlandse overheid. Die is sinds 2008 door de nationalisatie van de Nederlandse delen van Fortis en ABN Amro grootaandeelhouder. Zeven jaar later maakte ABN Amro zijn rentree op de beurs; de staat heeft nog altijd een belang van ruim 56 procent. Het Financieele Dagblad bevestigt op basis van anonieme bronnen het nieuws van Bloomberg.

Een overname is onmogelijk zonder instemming van de Nederlandse overheid. Het Nederlandse ministerie van Financiën meldt dat er ‘gesprekken met verschillende belanghebbenden zijn geweest over meerdere onderwerpen die raken aan het aandeelhouderschap’. Het zegt verder geen publieke verklaringen te kunnen afleggen over de precieze overwegingen om de Nederlandse aandelen te verkopen. Om uit de kosten te komen, zou de staat voor zijn resterende belang een prijs moeten krijgen van ongeveer 26 euro, berekende Het Financieele Dagblad. Met een koers die nu rond de 12 euro noteert, is winst ver uit zicht. De reddingsoperatie in 2008 kostte in totaal 21,8 miljard euro aan belastinggeld, ruim 1.250 euro per Nederlander.

Volgens Bloomberg hebben meerdere banken interesse getoond in ABN Amro. Het is overigens niet voor het eerst dat er aan de bank wordt gesnuffeld. In 2016 werd al gesproken over een fusie met Nordea Bank. BNP Paribas zou vooral tuk zijn op de zakelijke en retailactiviteiten, en op de kans om zijn aanwezigheid in Noord-Europa verder uit te breiden. Op dit ogenblik heeft de Franse bank in in Nederland 1.200 mensen in dienst en boekt ze hier een jaaromzet van ongeveer een half miljard euro.

Politieke weerstand

De plannen van BNP Paribas kunnen op politieke weerstand stuiten. Dat komt ook door het turbulente huwelijk tussen Air France en KLM. Frankrijk, Nederland en het management van de twee luchtvaartmaatschappijen staan sinds die fusie vaak op gespannen voet met elkaar. Ook een eventuele verhuizing van het hoofdkantoor van ABN Amro ligt mogelijk gevoelig. Eerder vertrokken onder andere Shell en Unilever uit Nederland.

Als BNP Paribas er toch in zou slagen om ABN Amro in te lijven, moet dat een zoete wraak zijn voor de voormalige Fortis-medewerkers die nu in Franse loondienst zijn. Die zijn in 2009 bij BNP Paribas beland toen die de delen van de bank overkocht die de Belgische overheid had genationaliseerd.

Iconisch is het beeld uit 2007, toen de Fortis-top kosten noch moeite spaarde om de peperdure overname van ABN Amro erdoor te krijgen. Hun patserige helikopterverplaatsing van Brussel naar Hilversum kwam symbool te staan voor de overmoed van de Belgen. Toen de financiële crisis in 2008 in volle kracht uitbrak, bleek hoezeer Fortis zich aan de overnamepoging – samen met Royal Bank of Scotland en het Spaanse Banco Santander – had vertild.