Franse EU-voorzitter weet patstelling in Europees migratiebeleid te doorbreken

Migranten eind vorige maand in de Middellandse Zee, nabij Lampedusa. Beeld AP

Belangrijke kwesties als de verdeelsleutel voor de asielquota en de hoogte van alternatieve hulp moeten de komende maanden worden vastgesteld. Dat worden zware discussies, erkende Europees Commissaris Ylva Johansson (Asiel) donderdagmiddag na afloop van overleg met de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. ‘We zijn niet naïef. Natuurlijk komen er problemen. Maar voor het eerst sinds lange tijd is er sprake van een echt momentum.’

De Franse minister Gérald Darmanin – wiens stappenplan voor een nieuw migratiebeleid unaniem werd gesteund – sprak over ‘een overwinning’. ‘We blazen de opzet naar een Europees migratiebeleid nieuw leven in.’ Volgens de Franse bewindsman is ‘een groot deel’ van de lidstaten bereid asielzoekers over te nemen van landen als Italië, Griekenland en Spanje, waar de meeste migranten aankomen. ‘De lijst met bereidwillige landen is lang’, aldus Darmanin.

Onderkoeling

De dood door onderkoeling van twaalf migranten in Turkije nabij de Griekse grens, eerder deze week, toont volgens Johansson dat een Europees migratiebeleid al veel te lang op zich laat wachten. Grote verdeeldheid en huizenhoog wantrouwen tussen de lidstaten maken dat het asieldebat al zes jaar in een impasse verkeert. Het stappenplan van Darmanin, maar zeker ook de boodschap die de Franse president Emmanuel Macron woensdagavond voor de bewindslieden had, wrikte de patstelling los. ‘U heeft resultaat geboekt’, zei Johansson tegen Darmanin.

De ministers gaan akkoord met een geleidelijke opbouw van een gezamenlijk migratiebeleid. De eerste stap verplicht alle landen tot een goede registratie van iedereen die arriveert. De zuidelijke landen doen dat nu maar ten dele, uit vrees dat zij met alle migranten blijven zitten. In ruil hiervoor worden de andere lidstaten verplicht tot solidariteit: door asielzoekers over te nemen of met financiële of andere hulp. ‘Niemand maakte hier bezwaar tegen’, aldus Darmanin.

Tegelijk moeten de Europese buitengrenzen beter worden bewaakt – met het fors versterkte Europese grensagentschap Frontex – en dienen mensen die geen verblijfsvergunning krijgen terug te keren naar hun thuisland. Om die medewerking af te dwingen, moeten de wortel (ontwikkelingshulp, visa, handelsvoordelen) en de stok (het intrekken van die voordelen) worden ingezet. De EU praat daar al jaren over.

Schengenzone

De ministers stemden verder in met een politiek bestuur van de Schengenzone, de groep van 26 Europese landen waartussen zonder paspoortcontrole wordt gereisd. Macron hamert daar al weken op, naar analogie van de Eurogroep, het maandelijks overleg tussen de financiënministers van de eurolanden.

Macron hield de ministers voor dat de Schengenzone onder toenemende druk staat door illegale immigratie, rondreizende terroristen en criminelen en het rondwarende coronavirus. Die problemen worden nu besproken door ambtelijke experts van de betrokken landen. Volgens Macron is dat volkomen inadequaat en dreigt de Schengenzone daardoor uit elkaar te vallen. Het eerste ministeriële Schengenoverleg staat gepland voor maart.