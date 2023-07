Franse burgemeester gaat met dna-paspoort voor honden de overlast van hondenpoep te lijf

Een Frans bordje tegen het achterlaten van hondenpoep. Beeld Getty Images/iStockphoto

Het plan komt uit de koker van de burgemeester van Béziers, Robert Ménard. Deze oud-journalist en mede-oprichter van Reporters Sans Frontières loopt al langer rond met het idee. Een eerdere poging, in 2016, om de maatregel in te voeren voor de geschatte 1.500 honden in de binnenstad van Béziers liep op niets uit: de bestuurlijke rechtbank stak er een stokje voor en oordeelde dat de maatregel een inbreuk is op de persoonlijke vrijheid.

Ménard wil nu een twee jaar durende proef doen met het dna-paspoort voor honden. Hondenbezitters moeten met hun viervoeter naar een dierenarts of veterinaire specialist om een speekselmonster te laten afnemen. De kosten daarvan zijn voor de gemeente. De baasjes krijgen vervolgens een dna-paspoort dat ze bij zich moeten dragen als ze hun beste vriend uitlaten. Wie dat paspoort vergeet mee te nemen, betaalt bij een controle 38 euro boete. En wie de hondenpoep niet opruimt, krijgt een boete die kan oplopen tot 122 euro.

‘Ik ben klaar met die uitwerpselen’, zei Ménard voor de Franse radio. ‘We hebben een telling gedaan. We hebben er in een maand tijd alleen al in het centrum meer dan duizend opgeraapt. We moeten mensen straffen, zodat ze zich netjes gaan gedragen.’

Niet illegaal

De burgemeester legde zijn plan voor aan een hogere rechter, in Marseille. Deze oordeelde dat de maatregel niet in verhouding staat tot de gevolgen ervan voor de openbare orde of de volksgezondheid. Tevens achtte deze rechter de maatregel niet illegaal. Wel moet de proef beperkt blijven tot het centrum van Béziers.

Het is niet Ménards eerste omstreden maatregel sinds hij in 2014 als partijloze kandidaat met een extreemrechts programma werd gekozen – en in 2020 werd herkozen – tot de eerste burger van Béziers, een stad met circa 79 duizend inwoners onder wie een groot aantal ingezetenen van Noord-Afrikaanse afkomst.

Zo stelde Ménard een avondklok in voor minderjarigen, die vanaf 23.00 uur niet meer de straat op mochten. Ook mochten bewoners van de binnenstad geen was meer te drogen hangen vanaf hun balkons. Verder sprak de burgemeester zich uit tegen de verkoop van niet-Frans fastfood in de stad, zoals de producten van kebab-zaken.

Scarface

Grote ophef ontstond in 2015 toen Ménard zijn politieagenten met een nieuw vuurwapen uitrustte en daar posters van liet ophangen in de stad met het opschrift: ‘De politie heeft een nieuwe vriend’ – een verwijzing naar de misdaadfilm Scarface uit 1983, waarin hoofdrolspeler Al Pacino een kamer binnenstormt en om zich heen begint te schieten terwijl hij schreeuwt: ‘Say hello to my little friend!’

Ook andere Franse gemeenten voeren al langer een strijd tegen hondenpoep op straat. In 1982 introduceerde Parijs de zogeheten caninettes – in de volksmond omgedoopt tot motocrottes (gemotoriseerde drollen). Dat waren scooters waarmee drollen konden worden opgezogen. Ze bleken te duur en werden in 2021 afgedankt.

In 2014 kregen boa’s in Arras een spuitbus mee met roze verf waarmee ze uitwerpselen markeerden.