Franse brandweerman ‘deels betrokken’ bij aansteken tientallen bosbranden

Een brandweerman blust een bosbrand in La Teste-de-Buch in Frankrijk op 19 juli 2022. Beeld ANP

De man was in opleiding bij de vrijwillige brandweer in het departement Gironde, dat eerder dit jaar zwaar werd geteisterd door bosbranden. Volgens de officier van justitie in Bordeaux wordt hij ervan verdacht dat hij tussen 29 juli en 21 augustus 31 branden heeft gesticht in een ander district: Nord-Médoc. Hij zou bossen in brand hebben gezet en ook heidevelden.

Het departement Gironde in het zuiden van Frankrijk is de afgelopen maanden langdurig het toneel geweest van grote bosbranden. Duizenden mensen, veelal toeristen, moesten worden geëvacueerd. In La Teste-de Buch en Landiras gingen enkele tienduizenden hectaren bos verloren.

De verdachte werd afgelopen weekeinde opgepakt en zou inmiddels hebben bekend dat hij ‘deels betrokken’ is geweest bij de branden. Hij kan maximaal 15 jaar gevangenisstraf krijgen.

Hérault

Hij is niet de eerste brandweerman die op brandstichting wordt betrapt. Op 27 juli werd in Hérault een 37-jarig lid van de vrijwillige brandweer opgepakt. Hij was gezien bij branden in mei en juli, en bekende later dat hij al drie jaar branden had gesticht. De man zou dat hebben gedaan omdat hij het zo leuk vond om ze te blussen. Hij bekende dat hij daar een ‘adrenaline-kick’ van kreeg en hij genoot van het sociale aanzien dat hij als brandweerman kreeg.

Begin augustus werd, eveneens in Hérault, een 33-jarige ex-brandweerman aangehouden die een brand zou hebben aangestoken.