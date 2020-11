Franse bewindsman speculeert over nationalisering van Air France-KLM

Een week geleden waarschuwde de Franse staatssecretaris Jean-Baptiste Djebbari ook al voor stevige gesprekken tussen Nederland en Frankrijk Beeld EPA

Djebarri spreekt in dit geval van een ‘technische nationalisering’. De regering in Parijs zou (nog) geen vastomlijnde plannen hebben om de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij onder staatsvleugels te brengen. De staatssecretaris zou tegenover Bloomberg wel opnieuw hebben herhaald dat een verdere integratie van Air France-KLM ‘op de agenda’ staat.

Dat laatste is voor minister Wopke Hoekstra (Financiën) maar helemaal de vraag. ‘Het is geen uitgemaakte zaak dat het beter gaat met meer integratie. Dat is ook niet iets waar ik onmiddellijk enthousiast over ben.’

Tussen Nederland en Frankrijk zijn al maanden gesprekken aan de gang over de toekomst van Air France-KLM dat net als de rest van de luchtvaartsector zwaar wordt getroffen door de coronacrisis. Den Haag en Parijs hebben gezamenlijk meer dan 10 miljard euro uitgetrokken aan steun in de vorm van leningen en staatsgaranties waarmee het bedrijf gemakkelijker krediet bij de banken kan krijgen.

Voor de pandemie uitbrak gingen de beraadslagingen vooral over de bestuursstructuur van Air France-KLM. Het kabinet wil een extra zetel in het bestuur, nadat het vorig jaar februari voor 774 miljoen euro aan aandelen kocht in de onderneming. Zo wilde Den Haag een stokje steken voor al te drieste plannen om bijvoorbeeld vluchten weg te halen van Schiphol naar Charles de Gaulle, de internationale luchthaven bij Parijs en thuisbasis van Air France. De Fransen, nog altijd gepikeerd door de ‘overval’ van de Nederlanders, houden de boot af.

Voor de ‘technische nationalisering’ een feit is moeten luchtvaartmaatschappij, de Franse regering en het Nederlandse kabinet het volgens Djebbari eerst eens worden over wat het doel is van een kapitaalversterking.

Een week geleden waarschuwde de bewindsman ook al voor stevige gesprekken tussen Nederland en Frankrijk, die elk met een belang van 14 procent de grootste aandeelhouders zijn van Air France-KLM. Die besprekingen zullen fundamentele vragen oproepen over de structuur van het concern. Minister Wopke Hoekstra van Financiën reageerde daarop door te zeggen dat hij over de toekomst van de luchtvaartmaatschappij liever ‘binnenskamers’ voert.

De financieel directeur van Air France zei vorige week dat er geen sprake is van het opbreken van het concern. ‘De samenwerking gaat, in tegenstelling van wat je hier en daar leest, extreem diep’, aldus Frederic Cagey. ‘De twee teams werken elke dag onder uitstekende omstandigheden samen.’ Cagey zei verder dat het eigen vermogen op een gegeven moment zal moeten worden opgelost. ‘Daar werken we aan, maar het is uiteindelijk een discussiepunt en een besluit van de voornaamste aandeelhouders.’

De topman van Air France-KLM, Ben Smith, zei bij een eerdere gelegenheid al dat zijn bedrijf niet genoeg heeft aan de tot nu toe toegezegde staatssteun. Er zijn volgens hem nog meer miljarden nodig als de pandemie voortduurt, en dat het bedrijf dan niet geholpen zal zijn met leningen die Air France-KLM opzadelen met nieuwe financiële lasten, zoals rentebetalingen en aflossingen.