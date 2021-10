Franse ambassadeur op matje geroepen in verdere escalatie Brits-Franse visserijoorlog

De Britse regering heeft de Franse ambassadeur op het matje geroepen om tekst en uitleg te geven over de arrestatie van een Britse visser in Le Havre. Het is voor eerst in zeer lange tijd dat Londen tot zo’n drastische maatregel overgaat.

De in Schotland geregistreerde vissersboot Cornelis Gert Jan werd woensdag door de Franse autoriteiten aan wal gelegd, waarna de kapitein op het politiebureau vijf uur lang werd verhoord. Volgens de Fransen was hij illegaal op schelpdieren aan het vissen en kan hij een boete van meer dan 80.000 euro tegemoetzien. De eigenaar van de boot beweert dat hij toestemming had om in Franse wateren te vissen.

Hiermee wordt de Cornelis Gert Jan een pion in de ‘visserijoorlog’ tussen de Fransen en de Britten. Een half jaar geleden laaide deze op toen Franse vissers de haven van Kanaaleiland Jersey blokkeerden, waarop ze door de Britse marine werden weggejaagd. Volgens Parijs hebben de Britse autoriteiten slechts 15 van de 47 Franse aanvragen voor visvergunningen in Britse wateren gehonoreerd.

De Britten zeggen dat slechts een klein deel van de aanvragen is afgewezen omdat de vissers niet konden, of wilden aantonen dat ze historische visrechten bezitten, een criterium dat was vastgelegd in het Brexit-akkoord. De Franse president Emmanuel Macron probeerde afgelopen half jaar de rest van de Europese Unie te betrekken bij de visserijruzie, maar in Brussel ziet men dit toch vooral als een Frans probleem.

Anti-Britse maatregelen

De Fransen zinnen nu op nadere anti-Britse maatregelen, zoals het stopzetten van de stroomleveranties aan Jersey en het houden van stiptheidsacties in Calais zodat de handel naar de Britse eilanden grote vertraging op kan lopen. Dat laatste zou een schending zijn van internationale afspraken. In Londen worden tegenmaatregelen voorbereid voor het geval de Fransen hun dreigementen nakomen.

Het Brits-Franse visserijconflict staat niet op zichzelf. Al enkele jaren staat de ‘Entente Cordiale’ op barsten. Brexit heeft de relatie verslechterd. Zo is er een langlopende ruzie over de Kanaalmigratie. De Britten betichten de Fransen ervan te weinig te doen om migranten tegen de houden die de oversteek willen maken, dit ondanks de miljoenen die Londen overmaakt als financiële tegemoetkoming.

Tijdens de coronacrisis had Macron de Britse woede op zijn hals gehaald door het AstraZeneca-vaccin als ondeugdelijk te bestempelen. Tevens waren er geschillen over reisbeperkingen tussen beide landen. Tegelijkertijd was Frankrijk binnen de Europese Unie een hardliner waar het gaat om de problemen omtrent het Noord-Ierse Protocol. Tegen de Franse zin in deed de EU afgelopen maand een tegemoetkoming richting Londen.

Brexit-clown Boris Johnson

De Fransen zien de Britse afscheiding als een geopolitieke blunder en beschouwen Johnson als een Brexit-clown. Des te groter was de schrik in het Elysée toen de Britten, Amerikanen en Australiërs in september aankondigden om nauw samen te werken op defensiegebied, om een front te vormen tegen China. Hierbij liep Parijs ook nog eens een miljardenorder mis voor de bouw van nucleaire onderzeeërs voor Australië.

De hoop bestaat dat Macron en Johnson de spanningen wat kunnen afzwakken wanneer ze elkaar dit weekeinde treffen bij een G20-top in Italië. Macron dient zich evenwel sterk te tonen omdat zijn binnenlandse populariteit te wensen overlaat en er presidentsverkiezingen in aantocht zijn. Volgens waarnemers kan de Frans-Britse ruzie pas worden opgelost als of Johnson of Macron het veld ruimt.