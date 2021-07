Frans zorgpersoneel heeft tot 15 september om zich te laten vaccineren, anders dreigt schorsing

President Macron roept op tot nationale eenheid, na verdeeldheid over de nieuwe maatregelen. Beeld AFP

Ook scherpt Frankrijk de coronamaatregelen aan met een zogenoemde ‘gezondheidspas’, die toegang tot horeca en openbaar vervoer regelt. Sinds woensdag moeten bezoekers van Franse musea, bioscopen en evenementenlocaties al bewijs laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of negatief zijn getest. Daar komt vanaf augustus voor alle volwassenen de plicht bij om via een zogenoemde ‘coronapas’ een vaccinatiebewijs te laten zien in de horeca, sommige winkelcentra en bij vlieg- of treinreizen. Vanaf oktober gaat dit ook voor kinderen van twaalf jaar en ouder gelden.

Verplichte vaccinatie in zorg

Het haastig in elkaar getimmerde wetsvoorstel, dat pas zes dagen geleden werd gepresenteerd, leidt tot veel kritiek in Frankrijk. Zorgpersoneel is tegen de vaccinatieplicht wegens een vermeend gebrek aan informatie over de bijwerkingen van de vaccins, maar ook uit algemene onvrede over een gebrek aan waardering voor hun werk en het feit dat vaccinatie wordt opgelegd. Alleen personeel met een medische contra-indicatie is uitgezonderd van de vaccinatieplicht.

Met name lager opgeleid zorgpersoneel is huiverig zich te laten inenten: volgens cijfers uit juni van de Franse gezondheidsautoriteiten is de vaccinatiegraad onder artsen, waarvan 72 procent de eerste prik heeft gekregen, veel hoger dan bijvoorbeeld bij assisterend verplegend personeel, waarvan slechts de helft deels is gevaccineerd.

Demonstraties

Critici van de coronapas en vaccinatieplicht vonden elkaar dit weekeinde in massale demonstraties. In heel Frankrijk gingen 160 duizend mensen de straat op. Critici van de gezondheidspas stellen dat de coronamaatregelen buitensporig zijn en voornamelijk kinderen en armen treffen.

Op verschillende plaatsen in Parijs botsten de demonstranten met de politie. Bij de Champs-Élysées zette de politie traangas in. In Marseille keerden demonstranten zich tegen een cameraploeg van televisiezender BFMTV en zou een journalist geschopt zijn.

President Emmanuel Macron, op werkbezoek in Frans Polynesië, riep op tot nationale eenheid. ‘Wat is je vrijheid waard als je me zegt: ‘ik wil niet gevaccineerd worden’ en je morgen je vader, moeder of mij besmet?’, aldus Macron. Nog geen 50 procent van de Fransen heeft al twee prikken gehad.

Draagvlak

De nieuwe maatregelen blijven tot zeker 15 november van kracht, mits het Franse Hooggerechtshof instemt met de wet. Ondanks de protesten steunt de meerderheid van de Fransen volgens recente opiniepeilingen het nieuwe strenge beleid, en zou er draagvlak zijn de vaccinatieplicht voor de gehele bevolking in te voeren.

Frankrijk kampt met een vierde coronagolf als gevolg van de besmettelijke deltavariant. Begin juli werden dagelijks ongeveer vierduizend nieuwe coronagevallen gemeld in het land. Inmiddels zit Frankrijk op gemiddeld 20 duizend besmettingen per dag en loopt ook het aantal ziekenhuisopnamen wegens corona op.