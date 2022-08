Frans van Houten half jaar eerder weg als topman Philips, affaire slaapapneu-apparaten speelt ‘geen rol’

Frans van Houten in 2018 bij de presentatie van de jaarcijfers. Beeld REUTERS

Dit heeft Philips dinsdag bekendgemaakt. ‘Met het einde van zijn derde termijn in zicht is dit het juiste moment om de leiding van Philips over te dragen’, zei president-commissaris Feike Sijbesma dinsdagochtend in een telefonische toelichting aan journalisten. Van Houtens derde termijn liep eigenlijk pas volgend jaar af, maar nu Philips met Roy Jakobs een ‘sterke’ nieuwe leider gevonden heeft, zal Van Houten al op 15 oktober het stokje overdragen, aldus Sijbesma.

Van Houten (62) was twaalf jaar topman bij Philips. Onder zijn hoede maakte Philips een radicale afslankkuur door van een elektronica-conglomeraat tot een specialist in medische technologie. De lampen, wasmachines, breedbeeldtelevisies, stoomstrijkijzers en Senseo-apparaten verdwenen uit het Philips-repertoire, ten faveure van MRI-scanners, defibrillatoren, beademingsapparaten en andere levensreddende hulpmiddelen.

De laatste jaren van Van Houten stonden in het teken van de crisis rond de slaapapneu-apparaten van Philips, die mogelijk gezondheidsproblemen opleverden. Het bedrijf moet 5,5 miljoen slaapapneu-apparaten vervangen omdat ze isolatieschuim bevatten dat kan afbrokkelen. Eind juli zei Philips inmiddels 3 miljoen exemplaren te hebben vervangen of gerepareerd.

60 procent beurswaarde verdampt

Door de crisis verloor Philips in nog geen anderhalf jaar tijd 60 procent van zijn beurswaarde. De malaise overschaduwde het succes tijdens de coronapandemie, toen de beademingsapparaten van het bedrijf op intensive cares van New Delhi tot New York de levens van talloze covid-patiënten hielpen redden.

In zijn toelichting zwoer Van Houten dinsdag dat de slaapapneu-affaire ‘geen rol’ heeft gespeeld in zijn vervroegde afscheid. ‘Van een gedwongen exit is geen sprake geweest, alles is in goede harmonie gebeurd’, zei Van Houten.

Opvolger Jakobs al een decennium bij Philips

Zijn opvolger, de geboren Kerkradenaar Roy Jakobs, is momenteel de eindverantwoordelijke voor de terugroepactie van de gemankeerde slaapapneu-apparaten. Hij kwam in 2010 bij Philips binnen als marketing- en strategiebaas bij Philips Lighting. Sinds 2018 is Jakobs lid van het dagelijks bestuur van het bedrijf.

In die periode ging Philips zich steeds meer richten op medische technologie. Zo ging verlichtingstak Philips Lighting in 2016 zelfstandig verder als Signify en werden de afdeling consumentenelektronica en de divisie die tv’s maakt verkocht. Onder Van Houten kreeg Philips verder te maken met zaken als de uitloop van de kredietcrisis, de brexit, de handelsoorlog die de Amerikaanse president Trump ontketende tegen met name China en de coronacrisis.