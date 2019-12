Frans telecombedrijf en managers veroordeeld wegens reeks zelfmoorden als gevolg van treitercultuur

Didier Lombard, de voormalige baas van France Télécom, arriveert vrijdag bij de rechtbank in Parijs. Hij werd tot een celstraf veroordeeld wegens de treitercultuur bij het bedrijf die een reeks werknemers tot zelfmoord dreef. Beeld AP

Ook het bedrijf zelf werd door de rechter aansprakelijk gesteld voor het angstklimaat dat bij het vroegere staatsbedrijf heerste. Orange kreeg een boete van 75 duizend euro opgelegd en moet daarnaast 3,5 miljoen euro betalen als schadeloosstelling aan de getroffen families en andere slachtoffers. Het is voor het eerst dat een bedrijf strafrechtelijk wordt veroordeeld wegens pesterij.

22 duizend mensen weg

France Télécom, zoals het bedrijf toen nog heette, kondigde de personeelsinkrimping destijds aan in de aanloop tot de privatisering. Van de ongeveer honderdduizend werknemers moesten er 22 duizend weg. Om dat proces te versnellen nam de leiding volgens de rechtbank haar toevlucht tot ‘illegale methoden’.

Werknemers werden tegen hun zin plotsklaps overgeplaatst naar andere afdelingen of zelfs naar andere steden. Anderen kregen een lagere functie met dito salaris. Ook werden werknemers op andere manieren onder druk gezet in de hoop dat ze hun baan zouden opzeggen. Werknemers moesten zelfs toestemming vragen om naar het toilet te gaan of schriftelijk uitleggen waarom hun lunchpauze een minuut te lang had geduurd.

Afscheidsbriefje

De pesterijen leidden ertoe dat een reeks werknemers zelfmoord pleegden of daartoe een poging deden. Een vrouw sprong voor de ogen van haar collega's uit een raam op de vijfde verdieping. Een andere werknemer stak zich zelf met een mes in zijn buik tijdens een vergadering met zijn collega’s. ‘Ik maak een eind aan mijn leven vanwege mijn werk bij France Télécom, dat is de enige reden’, schreef een van de slachtoffers in zijn afscheidsbriefje.

De rechter veroordeelde Lombard tot een jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, plus een boete van 15 duizend euro. Ook zijn rechterhand Louis-Pierre Wenes en het hoofd personeelszaken Olivier Barberot werden veroordeeld, samen met nog vier managers.

Lombard en de andere veroordeelden lieten meteen weten dat zijn in beroep zullen gaan tegen het vonnis. De vroegere ceo betuigde spijt over zijn ongevoelige uitlatingen. Zo constateerde hij ooit luchtigjes dat het kennelijk ‘mode’ was bij France Télécom om zelfmoord te plegen. Maar Lombard en zijn collega's ontkenden dat zij hadden geprobeerde de werknemers weg te pesten.

De uitspraak zal directeuren bij andere bedrijven ongetwijfeld aan het denken zetten, temeer omdat Lombard en de andere France Télécom-managers geen direct contact hadden met de werknemers die zelfmoord hebben gepleegd of met een burn-out thuis belanden. Volgens de rechter waren zij verantwoordelijk voor het algehele klimaat bij het bedrijf.