Frans Klein, de ‘Mao van het Mediapark’ die aan de wieg stond van DWDD, legt werkzaamheden neer

Frans Klein: ‘Ik ben er niet trots op, maar ik ben een dominant, dwingend iemand.’ Beeld No Candy

Frans Klein is in 2004 pas net mediadirecteur bij de Vara als hij besluit om rigoureus in de programmering van Nederland 3 in te grijpen: de populaire talkshow B&W, met tv-iconen Sonja Barend en Paul Witteman, haalt hij van de buis. Daarvoor in de plaats wil hij een nieuwe talkshow. Die moet De Wereld Draait Door gaan heten, en zal afwisselend gepresenteerd worden door Francisco van Jole en Matthijs van Nieuwkerk.

Omdat de presentatiekwaliteit tussen de twee te veel verschilt, stuurt hij Van Jole al snel weg. Tegen de onervaren Van Nieuwkerk, die hij het programma De Gids heeft zien presenteren en in wie hij een natuurtalent herkent, zegt hij: ‘Matthijs, wij gaan tv-geschiedenis schrijven’, herinnert hij zich in 2017 in de Volkskrant.

Integriteitsonderzoek

Klein (57) krijgt gelijk. Arjen Fortuin, voormalig tv-recensent van NRC, noemt de dagelijkse talkshow, die in 2020 stopt, ‘een van de monumenten van de Nederlandse tv-geschiedenis, en met afstand het invloedrijkste programma van de eenentwintigste eeuw’. Ook Klein zelf valt erkenning ten deel. In 2014 wordt hij directeur video bij de NPO, een van de machtigste plekken in Hilversum. Hij is eindverantwoordelijk voor de programmering van NPO 1, 2 en 3 en mag jaarlijks een half miljard euro verdelen. In 2020 wordt Klein Omroepman van het jaar, uitzonderlijk voor iemand die achter de schermen opereert.

Maar DWDD betekent ook, voorlopig althans, de ondergang van Klein. Dinsdag werd bekend dat hij tijdelijk stopt als directeur video. Zo moet voorkomen worden dat er discussie ontstaat over de onafhankelijkheid van het onderzoek dat de NPO gaat uitvoeren naar de gang van zaken achter de schermen bij het programma.

Dat onderzoek volgt op een publicatie in de Volkskrant afgelopen vrijdag, waarin ruim vijftig medewerkers de ‘extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen’ van Van Nieuwkerk bij DWDD als grensoverschrijdend kwalificeerden. Tientallen redacteuren vielen uit met burn-outs. Als mediadirecteur van de Vara werd Klein meermaals over de situatie gewaarschuwd. Hij greep niet in.

Klein leek tot dusver onaantastbaar. In opspraak is hij vaker geweest. Door zijn veronderstelde almacht in Hilversum – waar hij bijnamen als de Mao van het Mediapark en de Napoleon van Hilversum aan dankt. Doordat hij bestuurder was van een brievenbusfirma voor zijn broer, die met schulden kampte. En door zich persoonlijk te bemoeien met het integriteitsonderzoek dat daarop volgde.

‘Tv-beest’

Frans Klein, geboren in 1965, groeit op in de Hilversumse Vogelbuurt in een arm gezin met veertien kinderen. Zijn ouders zijn in de jaren vijftig gevlucht uit het Indonesië van Soekarno. Vader overlijdt al vroeg, waardoor moeder er alleen voor staat en Klein zich op zijn negende gaat ontfermen over zijn jongere broers en zussen. De pientere jongen gaat onder meer mee naar ouderavonden.

Na de havo te hebben afgerond, gaat hij naar de HES, de Hogeschool voor Economische Studies. Die opleiding breekt hij af in het derde jaar, als zijn broer maagkanker krijgt. Om zijn moeder bij te staan, gaat hij in 1988 werken op de financiële afdeling van de Vara.

Hij is altijd een ‘tv-beest’ geweest. Aan het medium heeft hij zijn coming-out te danken, zegt hij in het interview met de Volkskrant. ‘Doordat ik zag hoe open er bij de talkshow van Sonja Barend over dit soort dingen werd gesproken, durfde ik ook uit de kast te komen.’

Klein klimt op binnen de Vara en treedt in 1998 toe tot het management. Zes jaar later wordt hij mediadirecteur. In die rol slaagt hij erin moeilijke inhoud toegankelijk te maken, zegt oud-Vara-bestuurder Mark Minkman in 2018 tegen NRC. Als voorbeeld noemt hij de ‘sandwichformule’ van DWDD. Een talkshow met grappige filmpjes én het Concertgebouworkest. ‘Daar zit de verheffingsgedachte achter’, aldus Minkman. ‘Wetenschap en kunsten brengen naar het volk.’

Frans Klein, in 2007 nog programmadirecteur van de Vara naast Matthijs van Nieuwkerk, tijdens de presentatie van de programma's voor het nieuwe televisieseizoen. Beeld ANP / Rein van Zanen

Tegenover deze krant schetste Klein zijn werkwijze, die voor een belangrijk deel bestond uit het managen van ‘de stal’; de sterpresentatoren van de Vara, zoals Jack Spijkerman, Paul de Leeuw, Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk. Om hen te behouden voor de publieke omroep, ging hij geregeld met ze uit eten. Tijdens de jaarlijkse persfoto laat hij zich omringen door de sterren van de publieke omroep.

De methode-Klein

Van de oud-medewerkers die de Volkskrant sprak over de angstcultuur bij DWDD kwam een aantal met Klein in aanraking bij de talkshow. Daar verscheen de stille Javaan, zoals de bijnaam luidt die hij zichzelf heeft gegeven, volgens een oud-medewerker eens in een chic, badstoffen trainingspak om onder toeziend oog van redacteuren met Van Nieuwkerk te proosten op het succes.

Als directeur video valt hij op door zijn daadkracht. Programma’s die volgens hem hun langste tijd hebben gehad, laat hij stoppen. Ook toonaangevende titels als Lingo, Sesamstraat en Man bijt hond komen zo aan hun eind. De methode-Klein betaalt zich uit. Tussen 2015 en 2021 stijgt het marktaandeel op televisie van de NPO van 30,6 naar 36,3 procent, het hoogste percentage sinds Stichting KijkOnderzoek die cijfers in 2002 is gaan bijhouden.

Tegelijkertijd wekt de macht van Klein weerzin op. Programmamakers zijn afhankelijk van de grillen van Klein en hebben geen idee op basis waarvan hij hun ideeën afschiet. In 2021 beklaagt de Centrale Ondernemingsraad zich erover in een brief aan de raad van bestuur. De COR schreef het ‘zorgelijk’ te vinden dat Klein zich op zijn intuïtie voor laat staan, meldde Follow the Money. ‘Het roept de vraag op wat de randvoorwaarden bij de NPO zijn om tot het brede aanbod te komen, als tegelijkertijd de intuïtie van één persoon zo leidend is.’

Volgens de Mediawet gaan de directeur video en de netmanagers over coördinatie en programmering van de televisiezenders. De omroepen gaan over de inhoud. Maar volgens makers bemoeit Klein zich óók met de inhoud. Als Klein zich negatief uitlaat over de Avrotros-titel Zorg.nu, verandert de naam in Dokters van morgen, vertelden bronnen aan NRC.

Dubieus kantoor

Vanaf 2015 vervult Klein een dubbelfunctie binnen de NPO, als hij ook netmanager wordt van NPO 1. In die hoedanigheid moet hij verantwoording afleggen aan de directeur video – dus aan zichzelf. Aan die situatie komt een einde als Remco van Westerloo zijn rol bij NPO 1 overneemt, in 2019.

In datzelfde jaar komt Klein in het nieuws door werkzaamheden buiten Hilversum. NRC onthult dan dat hij tot 2016 bestuurder was van een brievenbusfirma. Samen met een broer, met wie hij twee Thaise restaurants bezat, zette hij die constructie op via een omstreden trustkantoor, dat zijn diensten aanprees als een methode om schuldeisers af te houden en belastingen te omzeilen. Een schuldeiser stelde in de krant dat het hierdoor niet is gelukt een vordering te innen bij de broer van de omroepbestuurder.

Klein zei dat hij het ‘met de kennis van nu’ niet met het dubieuze kantoor in zee had moeten gaan, maar beklemtoonde tegenover NRC dat hij de wet niet had overtreden. ‘Ik heb het allemaal voor mijn broertje gedaan. Zelf ben ik er geen cent wijzer van geworden.’

Furieus

Omdat Klein zijn functie bij de brievenbusfirma niet had gemeld bij de NPO, stelde de Commissie Integriteit Publieke Omroep (Cipo) een onderzoek in. In het kader daarvan verstrekte Gert-Jan Hox, toenmalig BNNVara-directeur, alle declaraties van Klein. Daaruit bleek onder meer dat Klein zijn zilveren jubileum bij BNNVara op kosten van die omroep had gevierd bij zijn eigen restaurant Thaicoon.

Hoewel de Cipo de declaraties als rechtmatig bestempelde – een mede-directeur had ervoor toestemming gegeven – was Klein furieus om de opstelling van Hox. Volgens Hox dreigde Klein in een telefoongesprek dat het verstrekken van de declaraties ‘gevolgen’ zou hebben voor ‘de handel’ van BNNVara, meldde Argos. De NPO stelde in een reactie dat Klein zich die uitspraak niet meer kan herinneren, maar erkende dat hij ‘te emotioneel’ zou hebben gereageerd.

Afgelopen zaterdag kwam de positie van Klein opnieuw ter discussie, ditmaal door het programma dat hij ziet als zijn grootste succes. ‘Misschien vonden wij dat heftige gedrag op heel veel plekken in de mediawereld normaal’, zei hij over de werkcultuur bij DWDD tegen de Volkskrant. ‘Ik ben er niet trots op hè, ik vind het niet fraai – maar die werkcultuur was op veel plekken in Hilversum zo hard. Ik ben zelf opgegroeid in de Vara-omgeving. Ik ben niet altijd een grote Frans Klein geweest, ik was ook een kleine Frans Klein. Er was ontzag, stevigheid, er waren directe confrontaties. Ik denk dat ik met het vocabulaire van nu zou zeggen: er was een angstcultuur.’’

Met medewerking van Abel Bormans en Willem Feenstra