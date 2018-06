Frans-Chinees team met Nederlandse aan boord wint Volvo Ocean Race na bloedstollende finale

De Volvo Ocean Race, de loodzware zeilwedstrijd rond de wereld die in oktober begon, kende al heel wat spannende finishes. Maar die van zondag, in de elfde en laatste etappe van Gotenburg naar Den Haag, sloeg alles. Voor de kust van Noord-Holland kwam het na 83 duizend kilometer zeilen tot een zinderende finale tussen de drie kanshebbers voor de eindzege: Team Brunel, Dongfeng en Mapfre. Wie als eerste de eindstreep passeerde zou winnen.

Team Brunel van de Nederlandse schipper Bouwe Bekking had zich na een slecht begin van de etappe naar voren weten te werken in harde wind en was er in de vroege ochtenduren van zondag in geslaagd Mapfre te passeren. Het Spaanse team haalde Team Brunel uren later in lichtere wind weer in, waarna een felle strijd tussen de twee losbrak. Ondertussen kwam de derde kanshebber op de eindoverwinning, Dongfeng, aanstormen vanuit een andere hoek.

Dit Frans-Chinese team, waartoe de Nederlandse Carolijn Brouwer (44) behoort, was vanaf Noord-Denemarken niet schuin de Noordzee overgestoken, zoals Team Brunel en Mapfre. Het had zich langs de West-Deense kust laten afzakken en dook vervolgens onder de brede zone door die de raceorganisatie tot verboden gebied had verklaard vanwege de grote vrachtschepen die er varen. De keuze voor die langere route, vlak boven de Duitse en Nederlandse Wadden, hadden ook Team Brunel en Mapfre lang overwogen, maar uiteindelijk niet aangedurfd.

Winnaar Dongfeng Race Team tijdens het uitreiken van de beker na de aankomst van de Volvo Ocean Race. Foto ANP

Aanvankelijk leek Dongfeng leek met die omweg een slechte zet te hebben gedaan; de twee concurrenten gingen een stuk harder. Maar vanaf Texel begon Dongfeng tergend langzaam terrein te winnen. Bovendien konden Brunel en Mapfre door een andere scheepvaartroute die moest worden ontweken, pas relatief laat afsteken richting de Zuid-Hollandse kust.

Zo slaagde Dongfeng erin om net voor de twee concurrenten als eerste de finishlijn voor de haven van Scheveningen te passeren, onder het oog van het massaal op de pieren toegestroomde publiek. Schipper Charles Caudrelier en zijn navigator Pascal Bidégorry hebben een huzarenstukje geleverd.

Carolijn Brouwer werd gisteren alom geprezen als de eerste vrouw die de Volvo Ocean Race op haar naam heeft weten te schrijven. Streng bekeken is zij dat niet. De vrouw van de schipper die in 1973-1974 de allereerste zeilwedstrijd rond de wereld won, was de eerste etappe aan boord (om te koken, waar ze al snel genoeg van kreeg) en heeft daarmee ook recht op de beker.

Brouwer is wel de eerste winnares die vanwege haar zeilkwaliteiten (ze volbracht al twee eerdere Volvo Ocean Races) heeft meegevaren en dat ook nog in alle etappes. Caudrelier had haar al vroeg in zijn team opgenomen; Brouwer, moeder van een jonge zoon, was van alle vrouwelijke bemanningsleden de eerste die werd gecontracteerd.

Krankzinnig

‘Het was een krankzinnige race en een krankzinnige etappe’, zei ze na aankomst. Lang bleef onduidelijk of hun route de goede keuze was, waardoor de spanning aan boord opliep. ‘Maar we geloofden erin en het is gelukt. Er gaan nu heel veel emoties door me heen.’

De triomf van Dongfeng in de etappe naar Den Haag was een primeur; het team, gesponsord door een Chinees autobedrijf en vooral bestaande uit Franse zeilprofs, heeft een consistente race gevaren, maar had nog niet eerder een etappe gewonnen.

Voor schipper Bouwe Bekking (55) en zijn bemanning van Team Brunel was het slot een grote teleurstelling. ‘Voel je druk van de sponsor of fans om de Volvo Ocean Race te winnen?’, was hem tijdens de vorige etappe gevraagd. ‘Misschien alleen maar van mijn vrouw’, had hij geantwoord. ‘Want zij weet hoe graag ik deze wil winnen.’

Winnaar Dongfeng Race Team met de Nederlandse Carolijn Brouwer (R) tijdens het uitreiken van de beker na de aankomst van de Volvo Ocean Race. Foto Freek van den Bergh

Konijn uit de hoge hoed

Zeven keer eerder al deed hij mee aan de Volvo Ocean Race, nooit wist hij te winnen. 32 jaar na zijn eerste finish in de zeilrace rond de wereld leek het eindelijk te gaan te lukken. Zijn team was als favoriet uit Gotenburg vertrokken nadat het in de laatste vier etappes een verbluffende inhaalslag had gemaakt. Bekking en zijn achtkoppige bemanning lagen zondagochtend vooraan in de etappe. Maar in de lichtere wind daarna wisten zij niet voldoende snelheid uit de boot te persen om het Mapfre moeilijk te kunnen maken, laat staan het konijn uit de hoge hoed: Dongfeng.

‘We hebben het podium gehaald en daar ben ik trots op’, zei Bekking na aankomst in de haven. ‘We hebben in de etappe in het begin de aansluiting gemist. Daarna hebben we laten zien dat we ontzettend hard kunnen terugvechten.’

Team AkzoNobel, de andere Nederlandse boot, geschipperd door Simeon Tienpont, eindigde in het eindklassement als vierde. Zijn equipe, die een tumultueuze aanloop van de race had door ruzie met de sponsor, zeilde de laatste etappe sterk en finishte als tweede voor de haven van Scheveningen.

Daar gaan de festiviteiten nog een week door. Den Haag is nu al zo tevreden met het evenement dat het bij de volgende Volvo Ocean Race in 2021 de start wil proberen te krijgen, kondigde een wethouder zondag aan.