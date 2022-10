Frans bedrijf betaalde smeergeld aan terreurgroepen en krijgt boete van bijna 800 miljoen euro

Persconferentie in New York met aanklager Lisa Monaco achter het spreekgestoelte. Beeld Yuki Iwamura / AP

In 2013 en 2014 betaalden vertegenwoordigers van Lafarge – via tussenpersonen – een slordige 6 miljoen euro aan de jihadisten van Jabhat al-Nusra en Islamitische Staat (IS), om open te kunnen blijven en langs checkpoints van de groepen te kunnen geraken.

De schuldbekentenis is een primeur: nooit eerder bekende een bedrijf in de Verenigde Staten dat het materiële steun leverde aan een terroristische organisatie. ‘Lafarge sloot een deal met de duivel’, zo zei hoofdaanklager Breon Peace tegenover verslaggevers. ‘Dit gedrag van een westers bedrijf is verschrikkelijk en ontbeert elke rechtvaardiging.’

In een van de interne berichten waarop justitie zich beroept, schreef een bedrijfsleider aan collega’s: ‘We moeten aan het principe vasthouden dat we bereid zijn de taart te delen, zolang er taart is.’ De aanklager zei erbij dat er geen bewijs was gevonden voor ‘ideologische affiniteit’ met de terreurgroepen – het ging Lafarge puur om economisch gewin. Vanaf de zomer van 2014 waren de gruweldaden van IS wereldwijd bekend.

Onderzoek naar bedrijfsleiders

In Frankrijk loopt een onderzoek naar acht bedrijfsleiders van Lafarge, wegens het in gevaar brengen van mensenlevens en hulp bij de financiering van terrorisme. Voor het bedrijf gaat het om mogelijke medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid. De vertegenwoordigers zouden miljoenen aan ‘belasting’ hebben betaald aan de jihadisten. Ook zou er cement aan IS zijn verpatst.

Onder de klagers zijn elf voormalige werknemers, plus enkele non-gouvernementele organisaties. ‘De activiteiten van Lafarge in Syrië zijn een perfecte illustratie van de wijze waarop multinationals conflicten kunnen aanwakkeren’, zo zei Miriam Saage-Maass eerder dit jaar namens de waakhond European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).

Lafarge is inmiddels gefuseerd met het Zwitserse Holcim, dat nu de grootste cementfabrikant ter wereld is. Ex-bestuursvoorzitter Bruno Lafont, een van de verdachten in het Franse onderzoek, verklaarde woensdag dat hij nooit op de hoogte was geweest van de betalingen. Hij vindt dat het moederbedrijf bewust bezig is zijn naam door het slijk te halen.

Fabriek in IS-handen

Zelf zeggen vertegenwoordigers van Holcim dat Lafont en zijn collega’s hun handelwijze bij de fusie in 2015 zorgvuldig verborgen hebben gehouden. Directeur Eric Olsen stapte twee jaar later op, nadat media hadden onthuld hoe het bedrijf in Syrië gehandeld had. De huidige directeur, Beat Hess, verklaarde afgelopen zomer de gang van zaken ‘diep te betreuren’. Hij zei erbij dat geen van de verdachten nog voor het bedrijf werkt.

De cementfabriek van Lafarge opende de deuren in 2011 in de Syrische provincie Aleppo, kort voor het begin van de burgeroorlog. In september 2014 werd de productie stopgezet, nadat IS de fabriek in handen had gekregen. De jihadisten verkochten die daarna voor ongeveer 3,5 miljoen euro. Andere multinationals hadden toen allang hun kantoren gesloten. Wanneer de Franse rechtszaak begint, is nog niet bekend.