Frankrijk zet zich schrap voor nieuwe rellen na dood van 17-jarige door politiekogel

Uitgebrande auto’s na de ongeregeldheden van dinsdagavond in Nanterre. Beeld Mohammed Badra / EPA

President Emmanuel Macron noemde de dood van Nahel M. – een tiener van Noord-Afrikaanse afkomst – woensdag ‘onverklaarbaar en onvergeeflijk’. ‘Niets kan de dood van een jong mens rechtvaardigen.’ Politievakbonden bekritiseerden dit snelle oordeel. Maar ook veel politici en beroemdheden, zoals voetballer Kylian Mbappé en acteur Omar Sy (Les Intouchables), spreken schande van de dood van de jongen.

Nahel M. werd dinsdag in zijn auto aangehouden door twee agenten omdat hij een verkeersovertreding zou hebben begaan. Kort daarop werd hij van dichtbij in de borst geschoten. Volgens de agenten zou hij op hen zijn ingereden, maar een filmpje op sociale media wijst uit dat de agenten naast de auto staan terwijl een van hen een pistool op M. gericht houdt. ‘Je krijgt een kogel in je kop’, zegt een stem, waarop de agent lijkt te schieten en de auto optrekt. M. zou even later zijn gestorven.

Arrestaties en gewonden

De dood van M. leidde dinsdagavond tot ongeregeldheden in meerdere Parijse voorsteden. Jongeren staken auto’s en vuilnisemmers in brand en gooiden vuurwerk en stenen naar de politie. Die probeerde de relschoppers met traangas te verdrijven. Volgens de politie werden 31 mensen gearresteerd, 24 agenten zouden gewond zijn geraakt.

Premier Élisabeth Borne liet na een gesprek met de burgemeester van Nanterre weten dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht en dat zij hoopt dat ‘ons verlangen de waarheid te kennen ervoor zal zorgen dat kalmte zal prevaleren boven woede’. Ze zei woensdag in het Franse parlement, dat een minuut stilte hield voor M., dat het optreden van de agenten ‘evident’ niet volgens de regels lijkt te zijn verlopen.

Meer schade in Nanterre. Beeld Mohammed Badra / EPA

Familie klaagt agenten aan

De familie van de dode jongen klaagt de twee agenten aan vanwege moord, medeplichtigheid aan moord en het afleggen van een valse getuigenis. ‘We hebben een video die heel duidelijk is: een politieagent doodt een jongeman van 17. We kunnen zien dat de schietpartij niet volgens de regels is’, aldus Yassine Bouzrou, advocaat van de familie. De 38-jarige politieagent die het dodelijke schot afvuurde, zit in de cel. Hem wordt mogelijk opzettelijke doodslag ten laste gelegd.

In 2022 werden in Frankrijk dertien mensen gedood nadat ze hadden geweigerd te stoppen voor een verkeerscontrole – een record. Dit jaar waren er al drie doden. De meerderheid van de slachtoffers is volgens een Reuters-onderzoek zwart of van Arabische origine. Volgens mensenrechtenorganisaties heerst binnen de Franse politie systemisch racisme. ‘Je krijgt het gevoel dat onze politie op die van de Verenigde Staten begint te lijken’, zei partijleider Marine Tondelier van de Groenen.