Frankrijk wil weten: wie zijn die ministers die zouden dineren in luxerestaurants waar ‘geen corona bestaat’?

Gesloten horeca in Parijs. Beeld AFP

Saillant: de vermeende organisator zegt afgelopen week ‘met een aantal ministers’ zo te hebben gedineerd. De grote vraag is nu: wie zijn die ministers?

De verborgen camera van M6 neemt de kijker mee naar een complex ‘in een mooie Parijse wijk’, waar de journalisten na een reeks gangen en deuren op een ober stuiten. Vriendelijk verzoek aan de bezoekers om hun masker af te zetten: ‘Achter deze deur bestaat geen corona. We willen graag dat mensen zich hier op hun gemak kunnen voelen.’ Een avond vrijheid afkopen kan vanaf 160 euro – de prijs voor een basismenu. Voor 490 euro krijgt de gast er ook champagne, foie gras, truffels, kreeft en lamsbout bij geserveerd.

‘Ik kan er wel om lachen’, zegt de organisator van een tweede feest in de reportage met vervormde stem. Ondertussen zoeft de camera langs het goud van spiegellijsten, stoelen en ornamenten. ‘We leven nog altijd in een democratie. Iedereen doet wat hij wil.’ In die democratie liggen vanavond meer dan 5.200 mensen aan de beademing, vult de voice-over hem fijntjes aan.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) 2 april 2021

WeWillenDeNamen

De opnamen leidden tot verbolgen reacties in Frankrijk. Op Twitter werden die massaal gedeeld onder de hashtag #OnVeutLesNoms (#WeWillenDeNamen) – en dan vooral die van de ministers. Al maanden zijn de deuren van de Franse horeca officieel gesloten, sinds het land in oktober de tweede piek van coronabesmettingen bereikte. In Parijs gaat om zeven uur de avondklok in, op straat geldt een mondkapjesplicht en sinds het weekeinde is ook buiten alcohol drinken verboden.

‘Als ministers of parlementariërs de regels overtreden, moeten ze net als elke andere burger worden beboet en bestraft’, reageerde minister van burgerschap Marlène Schiappa op de uitzending. Het kwam haar op felle kritiek te staan. ‘Een simpele boete? Aftreden!’, klinkt het. Daaronder suddert het gevoel dat de elite ongestraft wegkomt met overtredingen, terwijl de politie in minder fortuinlijke wijken voortdurend samenkomsten opbreekt.

In de Parijse voorstad Saint-Denis werd hetzelfde weekend een buurtbarbecue ontruimd. Ze waren op weg naar het luxediner, suggereerde een twitteraar, ‘maar de gps stuurde ze automatisch naar Saint-Denis om de armen te arresteren bij een barbecue.’ Intussen raken de rijkste Fransen twee keer zo vaak besmet met corona als de armen, bleek uit onderzoek dat Le Parisien onlangs publiceerde. Een deel van de verklaring: rijken hebben een groter netwerk en blijven hun sociale leven onderhouden.

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar aanleiding van de reportage. De organisator uit de opname heeft zijn opmerking over de ministers intussen afgedaan als ‘een grapje’.