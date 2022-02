Frankrijk wil stekker uit missie in Mali trekken, mogelijk vanavond al

Soldaten uit Frankrijk en Mali op zoek naar islamitische gevechtstroepen tijdens Operatie Gustav in 2013. Beeld Joel Saget / AFP

De Franse terugtrekking komt ruim twee weken nadat de militaire machthebbers onder leiding van kolonel Assimi Goïta besloten de Franse ambassadeur het land uit te zetten. Die vernederende stap voor Parijs was het zoveelste dieptepunt in het conflict tussen Frankrijk en Europese bondgenoten enerzijds en Goïta anderzijds over onder andere de militaire missie.

Frankrijk, dat 2.400 militairen in Mali heeft, bestrijdt al sinds 2013 samen met andere Europese landen jihadistische rebellen in de regio. Mali besloot vorig jaar ook militair in zee te gaan met de Russische huurlingengroep Wagner. De Russen worden al jaren beschuldigd van mensenrechtenschendingen in andere Afrikaanse landen waar ze ook actief zijn, zoals Libië en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Mali trok zich echter niets aan van oproepen van Frankrijk en vijftien Europese bondgenoten om de samenwerking met Wagner stop te zetten. De militaire regering ontkent zelfs dat zij hulp krijgt van de Russische huurlingen. Een ander besluit van Goïta – die twee jaar geleden een coup pleegde – om de verkiezingen van dit jaar te schrappen en aan te blijven tot 2025, is de Europese landen in het verkeerde keelgat geschoten.

Topoverleg Parijs

‘Vandaag zijn onze partners geneigd te denken dat de voorwaarden voor het welslagen van onze missies in Mali niet langer aanwezig zijn’, aldus een Elysée-functionaris dinsdag. Hij reageerde op berichten van de persbureaus AFP en Reuters dat Macron deze dagen de stekker uit de Franse missie zou trekken.

Het besluit zou volgens hen bekend worden gemaakt na topoverleg woensdagavond met de leiders van andere landen, zoals Tsjaad en Niger, waar Frankrijk ook helpt in de strijd tegen de jihadistische groepen die gelieerd zijn aan IS en Al Qaida. Aan het diner nemen ook de regeringsleiders en vertegenwoordigers van de Europese bondgenoten mee. Het overleg in Parijs komt aan de vooravond van een Europees-Afrikaanse top die tot vrijdag in Brussel wordt gehouden.

De Franse terugtrekking zal ook gevolgen hebben voor de andere Europese landen die deelnemen aan de Takuba-missie die het Malinese leger moet ondersteunen. Vorige maand kwam het voortbestaan van deze multinationale taskforce, bestaande uit voornamelijk special forces, al in gevaar toen de militaire regering tientallen Deense militairen vroeg het land te verlaten.

‘Losgeslagen’

Nederland ondersteunt de Takuba-missie met twee stafofficieren. België besloot deze week af te zien van deelname aan Takuba dit jaar met 250 militairen. Een Frans vertrek uit Mali betekent niet dat de Franse steun aan de andere landen in de regio op een lager pitje wordt gezet. Frankrijk heeft in totaal ongeveer 4.300 soldaten in de Sahel-regio.

‘Als de voorwaarden niet langer aanwezig zijn om in Mali te kunnen optreden, wat duidelijk het geval is, dan zullen we terrorisme blijven bestrijden, zij aan zij met Sahel-landen die dat wel willen’, aldus de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian maandag.

Le Drian ontpopte zich de afgelopen maanden tot een van de grootste tegenstanders van de machthebbers in Mali. Hij noemde het militaire regime ‘onwettig’ en ‘losgeslagen’. Bamako besloot vervolgens de Franse ambassadeur vanwege de ‘schandalige en vijandige’ uitspraken van Le Drian direct het land uit te zetten.