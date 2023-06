Frankrijk wil niet inschikken in plannen voor uitbreiding kerncentrales

De koeltoren van de kerncentrale in Dunes, Frankrijk. Beeld AFP

Tot ergernis van Duitsland dringen de Fransen er op aan nucleaire energie een hoofdrol te geven in de Europese plannen om meer groene technologie in Europa te produceren. Frankrijk heeft zelf 56 nucleaire reactoren, die normaliter in zo’n 70 procent van de Franse energiebehoefte voorzien. In mei nam het Franse parlement bovendien een wet aan die het mogelijk maakt vaart te zetten achter de bouw van nieuwe kerncentrales.

De bouw van de nieuwe centrales zal over vier jaar beginnen en heeft als doel de Franse energietransitie te versnellen. Duitsland, dat in april juist zijn drie laatste kerncentrales sloot, is tegen. ‘We kunnen niet accepteren dat kernenergie wordt gedefinieerd als hernieuwbaar’, zei de Duitse staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaatbescherming Stefan Wenzel (De Groenen) bij een jaarlijkse conferentie van de elektriciteitssector.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire Beeld AFP

Hij bevestigde dat Frankrijk en Duitsland ‘vaak verschillende benaderingen hebben in energiepolitiek, zeker voor wat betreft nucleaire energie’. Le Maire onderstreepte dat Frankrijk geen millimeter van zijn huidige standpunt zal afwijken. ‘Frankrijk zal de competitieve voordelen verbonden aan nucleaire energie niet opgeven’, zei de Franse minister. Wenzel zei verder dat Duitsland andere alternatieven voor fossiele brandstof accepteert.

Over de duurzaamheid van kernenergie en de rol die het al dan niet kan spelen in de energietransitie, bestaat al langer discussie. Het kan een manier zijn om in grote getale relatief schone energie op te wekken. Het bouwen van een kerncentrale duurt daarentegen lang, tijd die er nauwelijks is om de overeengekomen klimaatdoelen te halen. Bovendien zijn er nog nauwelijks goede oplossingen voor de verwerking van kernafval.

Frankrijk is een van de laatste Europese landen die nog gelooft in kernenergie. Ook België, Spanje en Zwitserland bouwen de kerncentrales af. Het Nederlandse kabinet heeft in het laatste regeerakkoord afgesproken vijf miljard euro uit te trekken voor de bouw van twee kerncentrales. Tot op heden heeft zich nog geen bedrijf gemeld dat die bouw wil bewerkstelligen.