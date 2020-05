Frankrijk wil deze zomer de grenzen openen voor Europese toeristen

Toeristen op een camping in Île d'Oléron, vorig jaar april. Beeld BELGA

Lemoyne verwacht dat medio juni duidelijk zal zijn wanneer en onder welke voorwaarden Europeanen de grens mogen oversteken. Lemoyne sprak de hoop uit dat de Europese binnengrenzen open zijn voor toeristen als in juli het hoogseizoen begint.

Vorige week zei Lemoyne dat ‘de 17 miljoen internationale toeristen deze zomer afwezig zullen zijn’, verwijzend naar het aantal buitenlanders dat Frankrijk normaliter in de zomermaanden bezoekt. Daardoor ontstond het beeld dat de Franse regering de grenzen misschien gesloten zou willen houden voor toeristen van buitenaf. Maar de staatssecretaris wilde met zijn uitspraak alleen benadrukken dat de Franse toerismesector het deze zomer hoofdzakelijk van binnenlandse vakantievierders zal moeten hebben, niet dat buitenlandse toeristen zullen worden geweerd.

Zonnig

Voor Francofielen uit de Schengenlanden ziet het er dus zonnig uit.’ ‘Als de strijd tegen het virus zo succesvol gevoerd blijft worden’, zei de staatssecretaris, ‘kunnen we stapje voor stapje het vrije verkeer tussen de lidstaten weer gaan toestaan.’ Grote slag om de arm is de verspreiding van het virus: als corona toch weer meer gaat rondwaren dan nu wordt verwacht, staat de opening van de grenzen op losse schroeven. De voorgenomen versoepeling van het grensbeleid geldt alleen voor de binnengrenzen tussen de landen; de buitengrens van de Schengenzone blijft tot nader order gesloten.

De Franse staatssecretaris, die telefonisch de pers toesprak na een EU-overleg over toerisme in coronatijden, kondigde ook de komst van een Europese informatieplatform voor vakantiegangers aan. Wie deze zomer in een ander EU-land op vakantie wil, kan op een app op zijn smartphone zien welke beperkingen en voorwaarden in ieder land gelden.

Lemoyne maakte van de gelegenheid gebruik het woord in het bijzonder tot de Nederlandse en Belgische Frankrijkgangers te richten. ‘Tegen de Belgen en Nederlanders, zeker tegen degenen die een tweede huis in ons land hebben, zou ik willen zeggen: wees welkom in Frankrijk. Dat zijn mensen die een band met ons land hebben, en er belasting betalen. We willen deze mensen kunnen verwelkomen. Er wordt aan gewerkt.

