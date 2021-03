Frankrijk wil dat stokbroden worden erkend als werelderfgoed

Het aantal ambachtelijke bakkerijen in Frankrijk is in de afgelopen vijftig jaar bijna gehalveerd. Beeld Getty Images

Naast bijzondere locaties die Unesco het beschermen waard acht – zoals tempels of standbeelden – houdt de organisatie een lijst bij van immaterieel of ‘levend’ cultureel erfgoed. Daar hoort het stokbrood tussen, vindt Frankrijk. Er leven zorgen over het voortbestaan van het traditionele brood: volgens het ministerie is het aantal ambachtelijke bakkerijen in de afgelopen vijftig jaar bijna gehalveerd. Industrieel gebakken brood is juist in opmars.

Als het stokbrood op de lijst komt, betekent dit niet dat Franse bakkers plots op subsidie van de VN hoeven te rekenen. Het gaat vooral om erkenning dat het stokbrood een belangrijk onderdeel is van de Franse cultuur. Overigens houdt Unesco ook een lijst bij van immaterieel erfgoed dat dreigt te verdwijnen, en waarvoor dus beschermingsmaatregelen nodig zijn.

Gemberkoekjes uit Noord-Kroatië

De zinken daken van Parijs en een wijnfestival uit de Jura stonden ook op de rol om door Frankrijk te worden genomineerd, maar zijn dus afgevallen ten gunste van de broden. Het stokbrood zou overigens niet het eerste voedsel zijn dat door Unesco wordt erkend als erfgoed. Zo staan de kleurrijke gemberkoekjes uit Noord-Kroatië, die hun oorsprong kennen in Middeleeuwse kloosters, al op de lijst.

En in 2017 kwam de traditioneel gebakken pizza uit Napels op de lijst terecht. Om het te vieren deelden Napolitaanse pizzabakkers gratis pizza uit op straat. De toenmalige Italiaanse minister van Landbouw en Voedsel, Maurizio Martina, sprak van een ‘overwinning’. ‘Italiaans eten en wijn wordt steeds beter beschermd in de wereld’, schreef hij op Twitter.

Er staan meer dan vijfhonderd tradities, vaardigheden, gewoontes en andere vormen van immaterieel erfgoed op de desbetreffende Unesco-lijst, waaronder de Finse saunacultuur en de Belgische biercultuur. Ook het Nederlandse molenaarsambacht staat erop. Of het Franse stokbrood zich hier tussen mag voegen, maakt Unesco in de herfst van volgend jaar bekend.