Frankrijk weigert reddingsschip Aquarius 2 aan te laten meren

Migranten worden met een reddingsboot naar het schip Aquarius 2 gebracht. Foto EPA

‘Voor nu is het 'nee'’, antwoordde Le Maire op de Franse televisiezender BFM TV op de vraag of het schip terecht kan in de Zuid-Franse havenstad. ‘Op het gebied van migratie moeten we streng en duidelijk zijn. De Europese regels moeten gehandhaafd worden.’

De hulporganisaties Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée zitten met de handen in het haar. De Aquarius 2 is het laatste reddingsschip waarmee ze de Middellandse Zee bevaren om migranten van de verdrinkingsdood te redden.

‘Marseille is één van onze thuishavens, dus onze hoop was erop gevestigd dat we hier aan konden meren’, aldus Karlijne Kleijer, hoofd noodhulpafdeling van Artsen zonder Grenzen. ‘Als de Aquarius niet meer vaart, zijn alle vluchtelingen op de Middellandse Zee overgeleverd aan de Libische kustwacht. Het is te gek voor woorden.’

Reddingswerkers helpen migranten aan boord van hun boot op de Middellandse Zee. Foto EPA

‘Dichtstbijzijnde veilige haven’

De Aquarius 2 kreeg zondag al slecht nieuws te horen. De Panamese Maritieme Autoriteit (PMA) trok de registratie van het reddingsschip in. Zonder vlag mag er officieel niet gevaren worden.

Sinds de Italiaanse havens zijn gesloten voor migranten, ondervinden schepen met asielzoekers regelmatig problemen. Zo moest de Acquarius 2 in juni uitwijken naar de Spaanse haven van Valencia, toen Italië en Malta weigerden het reddingsschip met 629 migranten uit Soedan en Bangladesh aan boord toegang te verlenen.

Frankrijk heeft, in tegenstelling tot Spanje, nooit ingestemd om humanitaire schepen aan te laten meren. Het land beroept zich op het maritieme internationale recht, dat stelt dat schipbreukelingen naar de ‘dichtstbijzijnde veilige haven’ moeten worden gebracht.

De Franse minister van Europese zaken Nathalia Loiseau refereerde vandaag op radiostation Sud Radio nog eens naar die wet. ‘De dichtstbijzijnde haven van Libië, we weten het allemaal, is Italië of Malta', zei ze. ‘We gaan niet de geografische kaart opnieuw tekenen.’

Ze deed nog wel een humanitaire oproep voor medemenselijkheid: ‘We betreuren het dat sommige landen zich niet houden aan de Europese solidariteit. De Italiaanse keuze om de havens te sluiten voor mensen in nood is tegen de wet. Het is in strijd met de mensheid', sprak ze.

Vijf migranten aan boord van een reddingsboot. Foto EPA