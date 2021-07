Frankrijk verplicht vaccinatie voor zorgpersoneel, toegangspas voor horeca

Een barman in Cambrai tapt bier met de televisietoespraak van president Macron op de achtergrond. Beeld Reuters

Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron maandagavond aangekondigd in een televisietoespraak.

Sinds ruim een week loopt ook in Frankrijk het aantal coronabesmettingen opnieuw op, aangewakkerd door de snelle verspreiding van de deltavariant. ‘We hebben een troefkaart nodig tegen deze opleving’, zei president Macron, ‘en die troefkaart is vaccinatie.’

Zorgpersoneel krijgt tot 15 september de tijd om de verplichte vaccinatie te regelen. Vanaf die datum volgen controles en sancties voor wie daar niet aan voldoet.

De gezondheidspas – een bewijs van vaccinatie, een recente negatieve testuitslag of een bewijs van herstel van corona – is vanaf 21 juli verplicht op alle culturele plekken waar meer dan vijftig mensen samenzijn, zoals musea, pretparken en festivals. Vanaf augustus geldt die plicht ook in cafés, restaurants, winkelcentra en ziekenhuizen, en op alle langeafstandsreizen per vliegtuig, trein of auto.

Nederlandse vakantiegangers zullen bij bezoek aan Frankrijk dus ook rekening moeten houden met die verplichting. Wie nog niet volledig is ingeënt, moet bij bijvoorbeeld horecabezoek straks steeds een recente testuitslag laten zien. Die is in Frankrijk sinds kort niet meer gratis voor toeristen.

Over de reden om de coronapas verder te verplichten, was Macron helder: door het gebruik uit te breiden, wil de regering alle Fransen zoveel mogelijk stimuleren zich te laten vaccineren. Om diezelfde reden worden bij scholen en universiteiten vanaf het begin van het nieuwe schooljaar vaccinatiecentra geopend die inenting voor leerlingen zo laagdrempelig mogelijk moet maken.

Vaccinscepsis

De maatregel ligt gevoelig in Frankrijk, waar de vaccinatiescepsis traditioneel groot is. Aanvankelijk wilde de regering niet te hard van stapel lopen met het uitrollen van de vaccinatiecampagne, uit vrees de bestaande weerstand aan te wakkeren. Lange tijd was de hoop daarom onder meer gericht op voortschrijdend inzicht; hoe meer mensen zich zonder problemen zouden laten vaccineren, hoe groter de bereidheid onder de rest van de Fransen om zich te laten inenten.

Die strategie leek in de eerste maanden te werken. In december zei nog slechts 42 procent van de Fransen zich te willen laten vaccineren, dit voorjaar was dat gestegen tot 70 procent. Maar intussen stagneert het aantal nieuwe vaccinatieafspraken. Op dit moment heeft ongeveer 53 procent van de Fransen een eerste prik gehad.

Ethische plicht

Ook onder zorgpersoneel blijkt de vaccinatiegraad laag, zei het iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Van het verpleeghuispersoneel had vorige week minder dan 60 procent een eerste prik gehad, onder ziekenhuismedewerkers was dat minder dan 64 procent. In de regio Les Landes bleek een uitbraak van de deltavariant te herleiden tot personeel dat niet was ingeënt.

Gezondheidsminister Olivier Véran dreigde toen nog de vaccinatie verplicht te maken als dat percentage in september lager dan 80 zou zijn. Dat voornemen kwam in een stroomversnelling nadat prominente artsen in de Franse krant Journal du Dimanche een snellere invoer van de maatregelen hadden bepleit. ‘Het is de ethische plicht van zorgverleners om de kwetsbaren waarvoor zij zorgen te beschermen’, schreven ze in een open brief aan de regering die door 96 artsen werd ondertekend.

Ook de Franse ziekenhuisfederatie FHF en de raad van toezicht voor de vaccinatiestrategie spraken zich uit als voorstanders van vaccinatieplicht voor zorgpersoneel.