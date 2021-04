Frankrijk verbiedt korte binnenlandse vluchten, klimaatwinst ‘zeer beperkt’

Passagiers lopen naar hun trein op het Montparnasse-station in Parijs. Beeld AFP

Het voorstel maakt deel uit van de klimaatwet waarover de Franse Tweede Kamer, l’Assemblée Nationale, deze weken debatteert. Doel van de wet is de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

Oorspronkelijk komt het plan om binnenlandse vluchten aan banden te leggen van de Franse burgerraad voor het klimaat. Deze groep van 150 willekeurig gekozen burgers adviseert de regering over maatregelen tegen klimaatverandering. Maar het wetsvoorstel verschilt op een belangrijk punt van het oorspronkelijke plan: dat beoogde vliegreizen te schrappen naar bestemmingen die in maximaal vier uur te bereiken zijn.

Een richtlijn van vier uur reizen dreigde bepaalde regio’s te isoleren, verdedigde de minister van Transport Jean-Baptiste Djebarri de aanpassing. Maar milieuactivisten zijn kritisch: het plan raakt slechts vijf van de ruim honderd verbindingen, en juist de meest vervuilende trajecten blijven nu buiten schot. Het voorstel is zo verwaterd dat de impact op de CO2-uitstoot zeer beperkt is, berekende Greenpeace al begin dit jaar.

Vanuit Parijs is vliegen naar Nantes, Lyon of Bordeaux straks niet meer mogelijk. Maar drukke trajecten zoals Parijs-Nice, Parijs-Toulouse en Parijs-Marseille worden in het huidige voorstel ontzien. Juist voor die trajecten is de uitstoot hoog.

De Franse krant Le Monde wees op onderzoek van bureau Archery Consulting, dat laat zien dat slechts vier procent van alle binnenlandse vluchten nu wordt beperkt. Uit dit voorstel spreekt geen enkele klimaatambitie, oordeelde Greenpeace in de krant. Al langer klinkt kritiek op de manier waarop de regering omgaat met de voorstellen van het burgerberaad. Deelnemers beoordelen de klimaatwet met het cijfer 2,5.

De huidige wet bevestigt afspraken die de regering eerder maakte met Air France. Vorig jaar mei beloofde de regering financiële steun aan het bedrijf, op voorwaarde dat de binnenlandse verbindingen werden geschrapt. De wet verhindert dat andere maatschappijen nu in dat gat kunnen springen.

Het voorstel moet nu eerst goedgekeurd worden door de senaat, voor het parlement er in een derde en laatste ronde over stemt.