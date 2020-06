Frankrijk verbiedt gebruik van nekklem door politie

Een Black Lives Matter-protest in de Franse plaats Nantes. Beeld AFP

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner kondigde het verbod maandag aan als onderdeel van een pakket maatregelen om racisme en geweld bij politieoperaties te bestrijden. ‘Geen arrestatie mag levens in gevaar brengen,’ aldus Castaner. In Frankrijk zijn volgens opgave van de Nationale Politie vorig jaar 19 doden en 177 gewonden gevallen tijdens politieoperaties.

De maatregelen waren in januari al besproken, en worden na de wereldwijde protesten naar aanleiding van de dood van Floyd vervroegd ingevoerd. Een andere maatregel is dat meer politie wordt uitgerust met camera’s op hun uitrusting om te controleren of ze zich bij identiteitscontroles niet schuldig maken aan etnische profilering, waar Franse mensenrechtengroeperingen de politie regelmatig van beschuldigen.

In verschillende Franse steden gingen de afgelopen dagen tienduizenden mensen de straat op om te protesteren. Voor dinsdag, de dag van de begrafenis van Floyd, worden nog grotere demonstraties verwacht. Fransen zijn niet alleen verontwaardigd over de dood van Floyd, maar ook over racisme en geweld door de Franse politie. Daags na de dood van Floyd arresteerde de politie in Parijs nog een zwarte man met behulp van een nekklem. Ook worden enkele mogelijk racistische chatgroepen van politiemensen onderzocht.

Een verdachte op de nek duwen is dan verboden, een andere risicovolle immobilisatie-techniek waarbij op de borst van een arrestant wordt geduwd, is nog wel toegestaan. Ook daarbij is verstikking een gevaar.