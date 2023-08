Frankrijk verbiedt abaya op school: bedekkende jurk in strijd met scheiding kerk en staat

Publiek op het Abaya Rally-evenement in het Museum of the Future in Dubai. Beeld Ali Haider / ANP

Hoofddoeken, keppeltjes en grote kruizen komen al langere tijd het Franse klaslokaal niet in. Sinds 2004 is in Frankrijk het dragen van ‘opzichtige’ religieuze symbolen op school bij wet verboden. Maar over de abaya, de lange, soepelvallende jurk die alleen hoofd, handen en voeten onbedekt laat, was lange tijd discussie. Is het kledingstuk, dat van oorsprong vooral in islamitische landen wordt gedragen, een religieus symbool of toch meer een cultureel- of modeverschijnsel?

Voor de nieuwe minister van Onderwijs Gabriel Attal is het antwoord helder: een vrouw of meisje dat de abaya draagt, laat zien dat ze islamitisch is. Zoiets aantrekken naar school is volgens Attal een aanval op de scheiding tussen kerk en staat in het onderwijs, waar leerlingen gevrijwaard moeten blijven van religieuze druk uit de omgeving. En dus is de abaya voortaan verboden op Franse scholen in het lager en middelbaar onderwijs.

Verhitte discussie

Het verbod komt na een al langer lopende discussie over de opmars van ‘islamitische kleding’ in het Franse onderwijs. Sinds de moord op geschiedenisdocent Samuel Paty in oktober 2020, die na een les over de cartoons van profeet Mohammed werd onthoofd, neemt het aantal meldingen van scholen daarover toe.

Aangewakkerd door filmpjes op TikTok zou behalve de abaya ook de qamis, die traditioneel door moslimmannen naar het gebed in de moskee wordt gedragen, onder Franse leerlingen aan een opmars bezig zijn.

Het noopte het extreem-rechtse Rassemblement national, de grootste oppositiepartij in het parlement, eerder dit jaar tot een voorstel om het schooluniform verplicht te stellen. Dat zou tegenwicht bieden aan ‘de druk van islamisten’ en, en passant, het wedijveren om dure merkkleding tussen jongeren tegengaan. Het voorstel sneuvelde, maar de verhitte discussie bleef.

Attals voorganger Pap Ndiaye koos ervoor om het oordeel over de abaya (en qamis) aan de schoolleiding zelf over te laten, al dan niet bijgestaan door de onderwijsinspectie. Voor Ndiaye stond de intentie van de leerling voorop – is die religieus of niet? In gesprek met leerlingen of ouders zouden docenten dan zelf het oordeel kunnen vellen.

Opluchting

Dat minister Attal aan die vrijheid een einde maakt, levert wisselende reacties op. Het gaat om enkele duizenden meisjes die de abaya naar school dragen, zei de voorzitter van docentenvakbond SNES-FSU maandag bij radiozender France Inter. 95 procent van de gevallen kan volgens haar met een gesprek worden opgelost en ze gaf ook aan dat scholen met urgentere kwesties kampen.

Anderzijds is er ook opluchting te horen: de belangrijkste vakbond voor middelbare schooldirecteuren, de SNDPEN, verwelkomde het einde van de onduidelijkheid en de te zware verantwoordelijkheid voor scholen in de beslissing.

Of de abaya daadwerkelijk een religieus symbool is, wordt binnen Frankrijk overigens betwist. De CFCM, de Franse raad voor moslims, noemt de kleding een culturele uiting en diverse antropologen wijzen erop dat de betekenis ervan per individu verschilt.