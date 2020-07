Frankrijk stopt met Navo-missie vanwege ruzie met Turkije over Libische burgeroorlog

Troepen van de Libische krijgsheer Khalifa Haftar staan in zijn bolwerk Benghazi klaar om versterking te bieden aan zijn eenheden in Sirte. Die hebben zich de laatste tijd naar die stad moeten terugtrekken na een offensief van het regeringsleger dat steun krijgt van Turkije. Beeld AFP

Een Franse defensiefunctionaris meldt woensdag dat de Navo van de tijdelijke Franse terugtrekking op de hoogte is gebracht. In een brief aan Navo-chef Jens Stoltenberg dient Frankrijk vier eisen tot opklaring in over de missie Sea Guardian. Die missie werkt samen met de EU-missie die een VN-wapenembargo tegen Libië handhaaft. De resultaten van een onderzoek naar een incident tussen Franse en Turkse marineschepen zouden de directe aanleiding zijn voor de Franse terugtrekking.

Frankrijk en Turkije liggen al een aantal dagen op ramkoers vanwege harde kritiek over en weer over elkaars rol in de Libische burgeroorlog. De Franse president Emmanuel Macron beschuldigde Turkije maandag van ‘een historische, criminele verantwoordelijkheid’ voor de situatie in Libië.

Volgens Macron mengt Turkije zich in weerwil van internationale afspraken in het conflict door militanten en wapens naar het land te sturen. Macron haalde hard uit door naar Turkije te verwijzen als ‘een land dat claimt NAVO-lid te zijn’.

Turkije reageerde dinsdag woedend door Frankrijk een ‘destructieve’ benadering van het Libische conflict te verwijten. Volgens de Turken probeert Frankrijk de invloed van Rusland te versterken in het Noord-Afrikaanse land dat door oorlog wordt verscheurd sinds dictator Muammar Kaddafi in 2011 werd afgezet en gedood.

Turkije heeft de afgelopen maanden op grote schaal militaire steun verleend aan de Regering van Nationaal Akkoord van premier Fayez al-Sarraj, die onder de voet dreigde te worden gelopen door troepen van de Libische krijgsheer Khalifa Haftar. Dankzij luchtdekking van de Turken, Turkse drones en aan Turkije gelieerde strijders uit Syrië hebben Sarrajs troepen de belegering van de hoofdstad Tripoli weten te doorbreken. Haftars troepen zijn nu teruggedrongen tot de stad Sirte, 450 kilometer ten oosten van Tripoli.

Tijdens een eerder bezoek aan Tunesië zei Macron dat hij president Erdogan van Turkije heeft gezegd dat hij een gevaarlijk spel speelt met zijn ingrijpen in Libië. Ook gaat Turkije’s rol volgens hem in tegen de afspraken die eerder dit jaar op een vredesoverleg in Berlijn zijn gemaakt.

Door het ingrijpen van Turkije is de situatie op het slagveld totaal veranderd. Haftars troepen hadden met steun van huurlingen uit Tsjaad en Rusland en militair materieel uit de Verenigde Arabische Emiraten vrijwel het hele land in handen gekregen. Nu dreigt het regeringsleger ook Sirte in te nemen.

Frankrijk wordt ervan beschuldigd dat het Haftar aanvankelijk militair heeft gesteund om af te rekenen met jihadistische groeperingen in het zuiden van het land. Maar Parijs ontkent iedere steun aan de krijgsheer die zijn machtsbasis heeft in het oosten van het land.