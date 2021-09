Frankrijk stevent door koud voorjaar af op slechtste wijnoogst ooit gemeten

Boeren staken in april ’s nachts vuurkorven aan om hun wijnvelden op te warmen, maar konden niet voorkomen dat de vorst de groeiende wijndruiven beschadigde. Beeld REUTERS

Dat heeft het Franse Landbouwministerie dinsdag bekendgemaakt. De tegenvallende productie van wijndruiven in Frankrijk is een direct gevolg van het matige voorjaarsweer dit jaar. Wijndruiven zijn voor hun groei gebaat bij een droog en heet klimaat.

De misère begon voor wijnboeren al in april. Tien van de dertien regio’s werden getroffen door het nachtvorst, zeer ongebruikelijk in de Franse lente. Boeren staken ’s nachts vuurkorven aan om hun wijnvelden op te warmen, maar konden niet voorkomen dat de vorst de groeiende wijndruiven beschadigde. Landbouwminister Denormandie noemde het destijds ‘waarschijnlijk de grootste landbouwkundige ramp van de 21ste eeuw’.

Dramatische oogst

De natte en koele zomer in Europa hielp daarbij niet. Door ziekte was een groot deel van de druiven ook nog eens onbruikbaar. Door die optelsom voorspelt het Franse landbouwministerie nu een dramatische oogstseizoen, dat eind september begint. De verwachting is dat Frankrijk 33,3 miljoen hectoliter wijn gaat oogsten, zo’n 4,4 miljard flessen.

Dat komt neer op 29 procent minder dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar – en daarmee de slechtste productie ooit gemeten. In de regio Champagne wordt zelfs een afname van 36 procent verwacht ten opzichte van vorig jaar. Dat is vooral het gevolg van de hevige regenval van afgelopen zomer. De voorjaarsvorst zal de oogst in Burgundy-Beaujolais halveren.

Het dramatische wijnjaar in Frankrijk kan wereldwijde gevolgen hebben. Frankrijk produceert namelijk 16 procent van de wereldvoorraad aan wijn. Wel zijn er grote wijnreserves van eerdere jaren. Met de tegenvallende oogst lopen Franse wijnboeren naar verwachting zo’n 2 miljard euro omzet mis.