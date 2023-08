Frankrijk staat achter plan militaire interventie Niger

Demonstranten in Niamey, de hoofdstad van Niger, op onafhankelijkheidsdag (3 augustus) met een anti-Frans protestbord. Beeld AFP

Frankrijk, tot 1960 de koloniale macht in Niger, zei niet of het ook militaire steun biedt, in het geval van een militaire interventie door Ecowas in Niger. ‘De toekomst van Niger en de stabiliteit van de hele regio staan op het spel’, zei de Franse minister voor Buitenlandse Zaken, Catherine Colonna, zaterdag, nadat zij de Nigerese afgezette premier Ouhoumoudou Mahamadou in Parijs had ontmoet.

Mahamadou was niet in Niger toen militairen daar eind juli de macht grepen en president Mohamed Bazoum gevangen zetten. Donderdag maakte de junta in Niger bekend de militaire samenwerking met Frankrijk stop te zetten. Frankrijk heeft meer dan duizend militairen in Niger die helpen bij het bestrijden van groepen die gelinkt zijn aan al-Qaeda en Islamitische Staat in de Sahel-regio. Minister Colonna zei zaterdag tegen de Franse zender RFI dat de soldaten desondanks voorlopig in Niger blijven.

Het stationeren van de militairen is volgens de minister afgesproken met de ‘legitieme Nigerese autoriteiten’, die door de coupplegers zijn afgezet. De afgezette regering is de enige die door Frankrijk wordt erkend, zei Colonna. De situatie van de Franse militairen die nog in het Afrikaanse land zijn, is volgens Colonna momenteel rustig.