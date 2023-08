Frankrijk staat achter plan militaire interventie Niger, Algerije fel tegen

Demonstranten in Niamey, de hoofdstad van Niger, op onafhankelijkheidsdag (3 augustus) met een anti-Frans protestbord. Beeld AFP

Frankrijk, tot 1960 de koloniale macht in Niger, zei niet of het ook militaire steun biedt, in het geval van een militaire interventie door Ecowas. ‘De toekomst van Niger en de stabiliteit van de hele regio staan op het spel’, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Catherine Colonna, zaterdag, nadat zij de Nigerese afgezette premier Ouhoumoudou Mahamadou in Parijs had ontmoet.

Mahamadou was niet in Niger toen militairen daar eind juli de macht grepen en president Mohamed Bazoum gevangen zetten. Donderdag maakte de junta in Niger bekend de militaire samenwerking met Frankrijk stop te zetten. Frankrijk heeft meer dan duizend militairen in Niger die helpen bij het bestrijden van groepen die gelinkt zijn aan al-Qaeda en Islamitische Staat in de Sahel.

Minister Colonna zei zaterdag tegen de Franse zender RFI dat de soldaten ondanks de recente ontwikkelingen voorlopig in Niger blijven. Het stationeren van de militairen is volgens de minister afgesproken met de ‘legitieme Nigerese autoriteiten’, die door de coupplegers zijn afgezet. De afgezette regering is de enige die door Frankrijk wordt erkend, zei Colonna. De situatie van de Franse militairen die nog in het Afrikaanse land zijn, is volgens Colonna momenteel rustig.

Diplomatieke oplossing

De militaire leiders van Ecowas-lidstaten werkten afgelopen dagen samen aan een plan voor ‘alle elementen van een mogelijke interventie’. Het West-Afrikaanse blok geeft de voorkeur aan een diplomatieke oplossing, maar pogingen tot bemiddeling zijn keer op keer mislukt. Donderdag stuurde Ecowas nog een afvaardiging naar de Nigerese hoofdstad Niamey, maar volgens berichten wees de junta die af.

‘We willen dat diplomatie werkt, en we willen dat de boodschap duidelijk aan hen wordt overgebracht dat we ze alle kansen geven om terug te draaien wat ze hebben gedaan’, benadrukte Abdel-Fatau Musah, de veiligheidscommissaris van Ecowas, vrijdag. Als Ecowas tot militaire actie overgaat, riskeert het blok een groter conflict in een toch al instabiele en arme regio. De militaire leiders van Mali en Burkina Faso, die in de afgelopen jaren zelf middels coups aan de macht kwamen, zeggen een interventie als een oorlogsverklaring aan hun land te beschouwen.

Het is moeilijk in te schatten hoe de Nigerese bevolking op een interventie zal reageren. Hoewel president Bazoum populair was, spelen in Niger ook anti-Franse gevoelens. Intussen worden de gevolgen van de gesloten grenzen en de buitenlandse sancties steeds voelbaarder. Met name de Nigeriaanse maatregelen hebben veel effect omdat Niger afhankelijk is van haar zuiderbuur voor elektriciteit en overzeese handel. Analisten vrezen juist dat de buitenlandse bemoeienis ervoor zorgt dat meer mensen zich achter de junta scharen.

Algerije tegen interventie

Buurland Algerije, dat geen deel uitmaakt van Ecowas, is fel tegen elke vorm van militaire inmenging in Niger. Dat heeft de president van het Noord-Afrikaanse land zaterdagavond laten weten in een interview op de Algerijnse televisie.

‘Een militaire interventie kan de hele Sahelregio uit balans brengen en Algerije gebruikt geen geweld tegen zijn buren’, zo verklaarde Abdelmadjid Tebboune. Ook hamerde hij erop dat er geen strategie moet worden bepaald zonder inspraak van Algerije, dat een duizend kilometer lange grens met Niger deelt.