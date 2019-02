Frankrijk roept ambassadeur in Italië terug na ‘ontoelaatbare provocaties’

‘Schandelijke verklaringen’ en ‘ontoelaatbare provocaties’. In een buitengewoon harde verklaring schrijft het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken waarom de ambassadeur is teruggeroepen. Een nieuw hoofdstuk van een diplomatieke vete die sinds het aantreden van de populistische Italiaanse regering om de zoveel tijd de kop opsteekt. De vicepremiers en leiders van de Italiaanse regeringspartijen, Luigi Di Maio (Vijfsterrenbeweging) en Matteo Salvini (Lega), lijken Macron te hebben uitgekozen als favoriete politieke tegenstander.

Di Maio bezocht dinsdag een vertegenwoordiging van de gele hesjes in de buurt van Orléans. ‘De wind van de verandering is de Alpen overgewaaid’, schreef hij op Twitter, refererend aan de overeenkomsten tussen de gele hesjes en zijn eigen Vijfsterrenbeweging, die begon als volksopstand. In Franse regeringskringen wordt Di Maio’s bezoek als provocatie gezien.

Beide vicepremiers deden de afgelopen maanden uitspraken die ertoe hebben geleid dat de verhoudingen tussen Italië en Frankrijk – van oudsher nauwe bondgenoten – tot onder het vriespunt zijn bekoeld. Zo betoogde Di Maio eind januari dat de Europese Unie sancties zou moeten opleggen aan ‘Frankrijk en andere landen die Afrika verarmen’.

Volgens Di Maio is Frankrijk ‘nooit gestopt met het koloniseren van Afrikaanse landen’. Frankrijk zou de economische ontwikkeling van voormalige koloniën in de weg staan, en daarom medeverantwoordelijk zijn voor de komst van Afrikaanse migranten naar Europa. De Italiaanse ambassadeur in Parijs werd naar aanleiding van die uitspraken op het matje geroepen door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

‘Slechte president’

Een dag na Di Maio’s uitspraken zei de andere Italiaanse vicepremier, Salvini, dat hij hoopte dat het Franse volk ‘zich zal bevrijden van een heel slechte president’. Volgens Salvini regeert Macron ‘tegen zijn volk’. De Europese verkiezingen in mei zouden voor de Fransen de ideale gelegenheid zijn om ‘hun toekomst in eigen hand te nemen’.

Jean-Yves Le Drian, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, zei in een reactie op die uitlatingen dat Frankrijk zich niet bezighoudt met het beoordelen van de binnenlandse politiek van Italië. ’Maar ik zie dat sommige Italiaanse leiders zich er niet van laten weerhouden een oordeel te vellen over de binnenlandse politiek van Frankrijk.’

In de verklaring over het terugtrekken van de ambassadeur hint het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken op de rol die de naderende Europese verkiezingen spelen in de geëscaleerde burenruzie. ‘Van mening verschillen is één ding, de betrekkingen gebruiken voor electorale doeleinden is iets anders.’

Vluchtelingen

De Italiaans-Franse vete ontbrandde in juni. Toen verbood de Italiaanse regering het reddingsschip Aquarius, met meer dan zeshonderd vluchtelingen aan boord, aan te meren in een Italiaanse haven. Macron verweet de Italianen daarop ‘cynisme en onverantwoordelijkheid’. De Italiaanse regering noemde die reactie hypocriet. Frankrijk stuurt migranten die bij Ventimiglia de Italiaans-Franse grens oversteken stelselmatig terug naar Italië. ‘Frankrijk heeft geen enkel recht om zich hierover op te winden’, zei Salvini. ‘Wij accepteren geen lessen in menselijkheid van Macron.’

In een reactie op het terugroepen van de Franse ambassadeur zei Salvini dat hij graag met Macron om de tafel wil over drie ‘fundamentele kwesties’. De vicepremier wil dat Frankrijk stopt met het terugsturen van migranten bij de grens. Volgens Salvini zijn er sinds 2017 meer dan 60 duizend migranten teruggestuurd naar Italië. Frankrijk moet ook stoppen met ‘het lastigvallen en intimideren’ van Italiaanse forenzen die de Franse grens over willen reizen.

Salvini wil daarnaast in gesprek over vijftien ‘veroordeelde Italiaanse terroristen’ die in Frankrijk ‘een goed leven leiden’. In de jaren tachtig vluchtte een onbekend aantal leden van Italiaanse terroristische groeperingen als de Rode Brigades naar Frankrijk.