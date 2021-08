Frankrijk mag vaccinatie voor zorgpersoneel verplichten, evenals gezondheidspas voor horeca en vervoer

Demonstranten in Dijon betogen tegen de nieuwe coronamaatregelen. Beeld AFP

Het zijn de meest omstreden maatregelen sinds het begin van de coronacrisis. Sinds president Macron de plannen aankondigde in zijn speech op 12 juli gingen Fransen herhaaldelijk en in grote aantallen de straat op. Afgelopen weekend was de opkomst het grootst, met ruim 200 duizend demonstranten in heel Frankrijk.

Tegenstanders zien de vaccinatieplicht en uitbreiding van de gezondheidspas (die bestaat uit een volledige vaccinatie, negatieve testuitslag, of bewijs van herstel) als een te grote inbreuk op de vrijheid, die bovendien een scheidslijn zou creëren tussen de Fransen.

Maar de Grondwettelijke Raad keurde vandaag het overgrote deel van de plannen goed. Ze zijn proportioneel, niet in tegenspraak met de grondwet, en de gezondheidspas is de juiste balans tussen vrijheid en bescherming van de gezondheid.

Concessies

Toch kwam de nieuwe wet niet geheel ongeschonden uit het oordeel. De raad veegde de beoogde quarantaineplicht van tafel – de eis om bij een positieve testuitslag tien dagen binnen te blijven, is volgens de raad onnodig en niet proportioneel.

Een ander heikel punt was het ontslag van werknemers die niet voldoen aan de verplichte gezondheidspas. Voor personeel op plaatsen waar bezoekers de pas moeten tonen, geldt vanaf 30 augustus dezelfde verplichting. Hoewel werknemers in vaste dienst bij verzuim niet mogen worden ontslagen, kon dat wel voor personeel op tijdelijke contracten. Dat is ongelijke behandeling, oordeelde de raad, die de ontslagmogelijkheid donderdag geheel heeft afgekeurd.

Kritiek

Op voorhand was vanuit de zorgsector veel kritiek geuit op de verplichte pass sanitaire in ziekenhuizen. Hoewel spoedgevallen zijn uitgezonderd, ziet de Orde van Artsen de maatregel als te beperkend en een risico op goede toegang tot zorg. De raad spreekt dat tegen en laat de beoordeling over spoedgevallen over aan zorgpersoneel zelf.

In afwachting van de uitspraak donderdag demonstreerden enkele tientallen mensen voor het Palais Royal, waar de Grondwettelijke Raad zetelt. Voor komende zaterdag zijn opnieuw demonstraties aangekondigd in zo’n 180 steden door heel het land.

De nieuwe maatregelen zullen in ieder geval gelde tot 15 november. Intussen is ongeveer 54 procent van de Franse bevolking volledig gevaccineerd.