Frankrijk krijgt zijn wijn niet meer op: regering geeft 200 miljoen uit om overschot te vernietigen

Wijnproductie met chardonnaydruiven in Mongueux, Centraal-Frankrijk. Beeld AFP

Dat maakte minister van Landbouw Marc Fesneau vrijdag bekend. Hij hoopt het dalen van de Franse wijnprijzen, ontstaan door de weggevallen vraag, te doorbreken. Voor veel wijnboeren is de productie zelfs niet langer winstgevend.

De minister bekostigt de vernietiging met 160 miljoen euro uit een speciale EU-subsidiepot. Die werd zo’n twintig jaar geleden opgetuigd toen Europa kampte met een enorm wijnoverschot, als gevolg van de eigen landbouwsubsidies. De overige 40 miljoen euro komt van de Franse overheid.

Met het geld koopt de overheid het surplus op bij wijnboeren. Hoeveel wijn er vernietigd zal worden en hoe het proces eruit zal zien, is nog niet duidelijk. De alcohol die vrijkomt bij de vernietiging is bedoeld voor producten als desinfectiegel, schoonmaakproducten en parfum.

Steeds minder gedronken

Uit cijfers van de Franse observator voor drugsconsumptie en verslavingen OFDT blijkt dat Fransen elk jaar minder wijn zijn gaan drinken. De bierconsumptie, daarentegen, blijft van jaar op jaar stabiel of stijgt licht. In 2021 dronk een gemiddelde Fransman jaarlijks zo’n 40 liter wijn en 30 liter bier. In dit tempo zal bier op termijn de dominante drank worden in Frankrijk. Met name speciaalbier wordt steeds populairder.

Wat ook bijdraagt is de inflatie, waardoor de kosten voor het levensonderhoud zijn gestegen en Fransen het afgelopen jaar minder luxeproducten kochten. Een hogere export biedt geen uitweg: uit recente cijfers van de Europese Commissie blijkt dat ook andere West-Europeanen minder wijn zijn gaan drinken.

De Franse wijnboeren zijn ondertussen niet minder wijn gaan produceren, waardoor vraag en aanbod niet langer in balans zijn en de prijs flink daalt. Veel wijngaarden draaien hierdoor verlies. Zeker in de regio Bordeaux is dat merkbaar: volgens de lokale boerenbond zit eenderde van de wijngaarden er in de financiële problemen.

Ook de zuidoostelijke regio Languedoc, bekend om de omvangrijke productie van volle rode wijnen, kampt met grote problemen. ‘We produceren te veel wijn en de verkoopprijs ligt nu onder de productieprijs’, zegt de voorzitter van de regionale wijnboerenorganisatie Jean-Philippe Granier tegen het Franse persbureau AFP. ‘We draaien nu verlies.’

Overstap op olijven

Het vernietigen van de wijn is in wezen marktingrijpen door de Franse overheid, bedoeld om de wijngaarden overeind te houden. In juni trok het ministerie van Landbouw al 57 miljoen euro uit om noodlijdende wijngaarden in de regio Bordeaux te ondersteunen.

Maar, zo benadrukte minister Fesneau vrijdag, dat de overheid ingrijpt betekent niet dat de Franse wijnindustrie op de oude voet verder kan. ‘De industrie moet naar de toekomst kijken en zich aanpassen aan het veranderde consumentengedrag’, zei de minister. Frankrijk kent al subsidiepotjes voor wijnboeren die hun economische activiteit (deels) willen veranderen en bijvoorbeeld olijven willen produceren.

Frankrijk is niet het enige land met een wijnoverschot. Australië heeft 2,8 miljard flessen over, die mogelijk ook vernietigd worden. Het Australische overschot is deels het gevolg van een handelsdispuut met China, dat niet langer Australische wijn importeert.