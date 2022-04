Frankrijk kiest: opnieuw duel Macron-Le Pen in tweede ronde

Marine Le Pen bij een partijbijeenkomst vlak nadat de eerste prognoses bekend zijn gemaakt. Beeld AFP

Het scenario is bekend, maar de definitieve afloop dit keer een stuk minder zeker. Net als in 2017 zal de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen volgens de voorlopige prognoses gaan tussen president Emmanuel Macron (La République en Marche) en de extreem-rechtse Marine Le Pen (Rassemblement National). Maar anders dan destijds is Macron daarbij niet langer de gedoodverfde favoriet.

In de laatste prognoses van zondagnacht is hij nog altijd een koploper, met 28,3 procent van de stemmen, tegenover 23,3 voor Le Pen. Maar waar Macron vijf jaar geleden op het beeld van de nieuwkomer kon steunen, is er onder een deel van de Franse kiezers een sterk anti-Macron sentiment ontstaan. Met name onder linkse kiezers, die zich destijds in de tweede ronde achter Macron schaarden, is de teleurgesteld over zijn presidentschap groot.

Volgens een eerste peiling van bureau Ifop, net na bekendmaking van de prognoses, zou Macron in de tweede ronde nipt winnen, met 51 tegenover 49 procent. Ter vergelijking: in 2017 haalde de president een verkiezingszege van 66,1 tegenover 33,9 procent.

​Opvallend is verder dat beide kandidaten vrijwel alle overige concurrenten in de eerste ronde ruimschoots achter zich laten. Klassiek links en rechts zijn daarmee opnieuw naar de marge gedrukt, nog sterker dan bij de vorige presidentsverkiezingen, waarbij ze evenmin de tweede ronde haalden.

Uitzondering daarop is de radicaal-linkse leider Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), die zich met 21,2 procent als een goede derde plaatst. Het mag een troostprijs heten voor links, dat zwaar verdeeld de verkiezingen in ging. Weliswaar moet ook Mélenchon de aftocht blazen voor de finale, maar hij plaatst zich ruim voor de extreem-rechtse Éric Zemmour (Reconquête, 7,2 procent) en rechtse Valérie Pécresse (Les Républicains, 4,8 procent). De inhaalslag van Mélenchon, die afgelopen weken in de peilingen omhoog kroop, is opvallend na een campagne waarin (extreem-)rechts grotendeels de toon wist te zetten met nadruk op thema’s als immigratie, veiligheid, en de Franse identiteit.

Emmanuel Macron spreekt zondagavond zijn partijgenoten toe. Beeld REUTERS

Een pijnlijk verlies is er – geheel naar verwachting – voor de Parti Socialiste, de partij van voormalig president François Hollande. Na de verkiezingsnederlaag in 2017 lijkt de partij nu verder te worden vermorzeld. De socialistische presidentskandidaat en Parijse burgemeester Anne Hidalgo krijgt naar verwachting 1,7 procent van de stemmen. Yannick Jadot, leider van de Franse groenen EELV, haalde 4,8 procent.

Tegenslag

Voor president Macron betekent de uitslag eveneens een tegenslag. Hoewel een duel met Le Pen ruim op voorhand was voorspeld, leek de president lange tijd verzekerd van herverkiezing. Maar onder invloed van de oorlog in Oekraïne verschoof de afgelopen weken de focus van de campagne naar koopkracht en de stijgende kosten van levensonderhoud. Le Pen, die anders dan Macron volop campagne voerde op markten en dorpspleinen, wist zich die thema‘s succesvol toe te eigenen. Het leidt bovendien af van haar extreemrechtse standpunten op immigratie. Met de nieuwe focus kan ze haar imago verzachten – een van haar belangrijkste missies sinds ze de partijleiding van haar vader overnam.

Vijf jaar geleden kon Macron in de tweede ronde rekenen op de stemmen van zowel veel linkse als rechtse kiezers. Een sterke motivatie om zijn extreem-rechtse rivaal uit het Élysée te houden, speelde daarbij een grote rol. De ogen zijn nu vooral gericht op de kiezers die deze eerste ronde op Mélenchon hebben gestemd - zullen zij zich achter Macron scharen? Zelf heeft de radicaal-linkse voorman alvast opgeroepen geen enkele stem naar Le Pen te laten gaan, maar een expliciete oproep tot steun aan Macron bleef eveneens uit. Die kwam er wel van Hidalgo en Jadot, die hun kiezers vroegen extreemrechts opnieuw de pas af te snijden door een stem op Macron. Zemmour deed echter het tegenovergestelde en riep zijn achterban op zich achter Le Pen te scharen.

Naast de scores van de presidentskandidaten wijst de voorlopige uitslag van de eerste ronde op een verlies dat de gehele Franse politiek zich kan aanrekenen: naar schatting bleef van alle stemgerechtigde Fransen zondag maar liefst 26,7 procent thuis.