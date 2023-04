Frankrijk kampt al vroeg in het jaar met droogte, eerste grote bosbrand in Pyreneeën

Er zijn bijna 500 brandweerlieden gemobiliseerd om het vuur te bestrijden. Beeld AFP

De brand ontstond ‘s ochtends tussen de gemeenten Cerbère en Banyuls-sur-Mer en wordt aangewakkerd door een sterke wind. Uit voorzorg werden 300 mensen geëvacueerd in dit door hevige droogte getroffen departement. Binnenlandminister Gérald Darmanin bezoekt maandagmorgen het gebied.

De gemeente Cerbère vormt het grootste probleem. Het vuur nadert de huizen ten noorden van het dorp. Er zouden bijna 180 mensen door de brand ingesloten zijn. De brandweer krijgt hulp van zes blusvliegtuigen. Er zijn 500 brandweerlieden en reddingswerkers gemobiliseerd.

Enorme droogte

Frankrijk heeft nu alweer te kampen met grote droogte. Het heeft in maart niet voldoende geregend om de grondwaterreserves voldoende aan te vullen. Dat maakt dat verschillende Franse regio’s deze zomer een ‘reëel risico’ lopen om opnieuw met een zware droogte te worden geconfronteerd, zo maakte het Franse Geologisch en Mijnbouwkundig Onderzoeksbureau (BRGM) vorige week bekend.

Na een winter met zeer weinig neerslag ging de maand maart gepaard met een overvloedige regenval die de uitgedroogde bodem verzachtte en de groei van vegetatie bevorderde. Maar de neerslag die tussen 1 en 31 maart is gevallen, is ‘niet voldoende om de toestand van de grondwaterstanden genoeg te verbeteren’, aldus het BGRM. Het grondwaterpeil ligt momenteel, aan het einde van de winter, in driekwart van de gebieden onder het gemiddelde en staat in veel gevallen laag tot zeer laag.

Volgens het BRGM loopt een vijftigtal departementen in het noorden, midden en zuidoosten van het land een ‘zeer groot’ risico op droogte. Dat zou kunnen betekenen dat er een moeilijke lente en zomer volgen, met, indien het de komende weken niet voldoende regent, wellicht ook opnieuw waterrestricties. De Franse president Emmanuel Macron riep al op tot zuinigheid met het oog op het watertekort.