Frankrijk houdt de adem in: haalt de in opspraak geraakte sterspeler Paul Pogba ongeschonden het WK?

Paul Pogba poseert bij Juventus, de Italiaanse club waar hij deze zomer een 4-jarig contract tekende. Beeld Juventus FC via Getty Images

De affaire die Frankrijk al dagen in zijn greep houdt, begint op een zomerse zaterdag op TikTok. Profvoetballer zonder club Mathias Pogba publiceert op 27 augustus een serie van vier video’s. Ongewoon saai beeld voor de app waarop doorgaans vooral gedanst en gezongen wordt: zittend voor een witte muur leest Mathias een boodschap voor. Het dynamiet zit ’m in de tekst, achtereenvolgens uitgesproken in het Frans, Italiaans, Engels en Spaans: ‘De hele wereld [...] heeft het recht om bepaalde dingen te weten, om met volledige kennis van zaken te beslissen of hij echt de bewondering, het respect en zijn plaats in het Franse elftal verdient.’

Nog zonder enige onthulling te doen, is de boodschap al explosief: ‘hij’, dat is Paul Pogba, een van de stervoetballers van Frankrijk. Een middenvelder van topkwaliteit, in zowel verdedigend als aanvallend opzicht. Een excentriek personage bovendien, van het kaliber dat zich voor een eigen documentairereeks leent – dit jaar verscheen bij Amazon Prime de vijfdelige serie The Pogmentary: Born Ready.

Succesverhaal

Tot dat moment is Paul Labile Pogba (29) het succesverhaal van de familie, de benjamin in het gezin van drie jongens die samen opgroeiden in de Parijse banlieue Roissy-en-Brie en met liefde voor de sport werden grootgebracht. Hij werd als enige geboren in Frankrijk, de tweeling Mathias en Florentin verhuisde begin jaren negentig met hun ouders uit Guinee naar de Parijse regio.

Paul volgt zijn oudere broers in alles wat ze doen – eerst fanatiek in tafeltennis, daarna voetbal. Van jongs af aan is hij een slechte verliezer, geobsedeerd door winnen, met een enorme liefde voor het spel. Zijn jeugd samengevat in drie woorden: school, voetbal, slapen.

Alle drie de broers maken carrière in het betaald voetbal, maar alleen Paul stijgt werkelijk tot grote hoogte. Het beslissende moment komt vroeg, zo verklaart hij later zelf: als tiener wordt hij afgewezen voor Clairefontaine, de academie van de Franse voetbalbond. Zijn schoolresultaten zijn te slecht. Vanaf dat moment zet Paul alles op alles om groot te worden.

Groot wordt hij: op zijn veertiende komt hij terecht bij profclub Le Havre, waar hij al snel de aandacht trekt van Manchester United, dat hem naar Engeland haalt. Als hij daar in 2016 terugkeert na enkele seizoenen Juventus, is Pogba met een transfersom van zo’n 105 miljoen euro even de duurste voetballer aller tijden. Hij behoort tot de leidende spelers van het elftal dat Frankrijk in 2018 het wereldkampioenschap bezorgt.

Bizarre affaire

Maar nu, drie maanden voor het volgende WK, houdt Frankrijk de adem in. Haalt Pogba Qatar wel? Hij kampt niet alleen met een meniscusblessure, maar blijkt ook verwikkeld in een bizarre affaire. In een nieuwe video maakt zijn broer Mathias de aangekondigde ‘onthullingen’ vorige week concreter. Paul zit ‘diep in de hekserij’, beweert Mathias.

Volgens hem zou zijn broer Paul een marabout hebben betaald, een spiritueel leider die moslims in met name de Maghreb en West-Afrika magische krachten toedichten. En Pogba zou zo’n type hebben benaderd om Kylian Mbappé te vervloeken – die andere grote sterspeler in het Franse elftal.

Zijn uitlatingen komen helaas niet als verrassing, reageerden Paul, zijn zaakwaarnemer en advocaten via een verklaring. ‘Dit komt bovenop de bedreigingen en pogingen tot afpersing door een georganiseerde bende tegen Paul Pogba.’ De Italiaanse en Franse autoriteiten zouden daarover al eerder zijn gewaarschuwd. Er loopt intussen een onderzoek.

Onder druk van afpersers

De voetballer is ook gehoord door de Franse recherche. De publieke nieuwszender FranceInfo zag het proces-verbaal in van een van Pogba’s gesprekken. Daarin zou de voetballer de vrees hebben uitgesproken dat zijn broer Mathias onder druk staat van afpersers. Een aantal jeugdvrienden zou 13 miljoen euro eisen voor de bescherming die ze Paul aan het begin van zijn carrière zouden hebben geboden.

In hetzelfde verhoor erkende Paul volgens FranceInfo dat hij inderdaad een marabout heeft geraadpleegd – echter niet om zijn teamgenoot te vervloeken, maar ten goede voor een ngo die humanitair werk doet voor kinderen in Afrika. Het raadplegen van een marabout gebeurt vaker door voetballers van Afrikaanse origine.

Uit vrees voor een slecht optreden op het WK volgt Frankrijk de affaire op de voet. Als kampioen word je blootgesteld aan allerlei invloeden, goede en kwade, reageerde minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra in Franse media. Clubs en autoriteiten moeten daar volgens haar zeer alert op zijn. ‘We hebben geluk met Didier Deschamps als bondscoach’, voegde ze eraan toe. ‘Hij heeft alle nodige ervaring om dit soort gevoelige, complexe situaties het hoofd te bieden.’