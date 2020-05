Frankrijk hoopt deze zomer toch Europese toeristen te kunnen ontvangen

Toeristen op een camping in Île d'Oléron, vorig jaar april. Beeld Belga

Tot 15 juni blijft de grens voor toeristen in elk geval gesloten. Lemoyne sprak de hoop uit dat de Europese binnengrenzen in juli, als het hoogseizoen begint, stapsgewijs kunnen worden heropend. Vorige week sprak Lemoyne nog over ‘de 17 miljoen internationale toeristen die deze zomer afwezig zullen zijn’, verwijzend naar het aantal buitenlanders dat Frankrijk normaliter in de zomermaanden bezoekt. Eerder zei hij dat ‘de zomer bleu, blanc, rouge zal zijn’.

Daardoor ontstond het beeld dat de Franse regering de grenzen gesloten zou willen houden voor toeristen van buitenaf, en dat alleen Fransen in Frankrijk op vakantie zouden mogen.

Schengenlanden

Inmiddels ziet het er zonniger uit voor francofielen uit de Schengenlanden. Lemoyne had met zijn uitspraken alleen willen benadrukken dat de Franse toerismebranche het dit hoogseizoen hoofdzakelijk van binnenlandse vakantievierders zal moeten hebben. ‘Als de strijd tegen het virus succesvol gevoerd blijft worden’, zei de staatssecretaris, ‘kunnen we stapje voor stapje het vrije verkeer tussen de lidstaten weer gaan toestaan.’ Lemoyne verwacht dat daar halverwege juni meer duidelijkheid over komt.

Met zo’n negentig miljoen buitenlandse bezoekers per jaar is Frankrijk het populairste vakantieland ter wereld. Zo’n 80 procent van hen komt uit Europa. Het toerisme draagt voor ruim 7 procent bij aan het Franse bbp.

De openstelling van de grenzen moet wat Lemoyne betreft op EU-niveau gecoördineerd worden. Indirect verwees hij naar lidstaten als Italië en Griekenland, die de voorbije dagen op eigen houtje aankondigden vakantiegangers weer met open armen te ontvangen, met een ogenschijnlijke concurrentiestrijd om de (Noord-) Europese toerist als gevolg. In Italië zijn bezoekers uit de Schengenzone vanaf 3 juni welkom. De Griekse regering maakte woensdag bekend dat er in de populaire toeristische bestemmingen vanaf 1 juli weer internationale vluchten zullen landen.

Mitsen en maren

Ondanks de hoopvolle woorden van staatssecretaris Lemoyne is het nog ruimschoots te vroeg om de caravan aan de trekhaak te koppelen. Een zomervakantie aan de Dordogne of de Ardèche is voorlopig omgeven door een hoop mitsen en maren. Zo mogen Fransen tot nader order niet verder dan 100 kilometer van hun woonadres reizen en zijn de grenzen voor wie niet in Frankrijk woont nog altijd gesloten.

Campings, cafés en restaurants zijn bovendien nog dicht. Vermoed wordt dat de horeca en de campings in de ‘groene’, relatief virusvrije zones – grofweg heel Frankrijk op de ‘rode’ zones in het noorden en noordoosten na – in de eerste week van juni weer mogen openen. Vermoedelijk zullen de Fransen zich, als het virus verder wordt teruggedrongen, dan ook verder mogen verplaatsen. Daarmee is meteen de grootste slag om de arm genoemd: als corona toch weer meer gaat rondwaren dan verwacht, staan alle voorgenomen versoepelingen op losse schroeven.

Europees informatieplatform

De Franse staatssecretaris, die telefonisch de pers toesprak na een EU-overleg over toerisme in coronatijden, heeft ook de komst aangekondigd van een Europese informatieplatform voor vakantiegangers. Wie deze zomer in een ander EU-land op vakantie wil, kan dan op zijn smartphone zien welke beperkingen en voorwaarden daar gelden.

Lemoyne maakte van de gelegenheid gebruik het woord in het bijzonder tot de Nederlandse en Belgische Frankrijkgangers te richten. ‘Tegen de Belgen en Nederlanders, zeker tegen degenen die een tweede huis in ons land hebben, zou ik graag willen zeggen: wees welkom in Frankrijk. Dat zijn mensen die een band met ons land hebben en er belasting betalen. We willen deze mensen weer kunnen ontvangen. Er wordt aan gewerkt.’

