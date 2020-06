Frankrijk haalt tien ‘kwetsbare’ kinderen van Syriëgangers terug

Drie Franse vrouwen in het door Koerden beheerde kamp Al Hol, in Syrië. Beeld AFP

Het gaat om ‘bijzonder kwetsbare jonge kinderen’, schrijft het ministerie in een communiqué, ‘weeskinderen en humanitaire gevallen’. Ze zijn opgehaald uit kampen in het noorden van Syrië die onder Koerdische controle staan. De kinderen worden in Frankrijk medisch onderzocht en krijgen hulp van de sociale diensten.

Het is niet de eerste keer dat de Franse regering kinderen van IS-strijders ophaalt uit Syrië. In 2019 werden twee vergelijkbare operaties uitgevoerd. In totaal heeft Frankrijk 28 kinderen van Syriëgangers gerepatrieerd. Het merendeel van de teruggehaalde kinderen is wees.

In totaal zijn er zo’n driehonderd Franse kinderen en honderdvijftig Franse volwassenen in kampen in het noorden van Syrië, vooral moeders met kinderen. Voor hen is de situatie gecompliceerder. Voor de repatriëring van kinderen is de toestemming van de moeder vereist. De Franse regering vindt, net als de Nederlandse, dat vrouwen die naar IS-gebied zijn gereisd in de regio moeten worden berecht.

Aandringen

Volgens de Koerdische autoriteiten zijn in totaal zo’n twaalfduizend buitenlanders in de kampen in Noord-Syrië, onder wie achtduizend kinderen. De Koerden hebben er bij de betrokken landen meermaals op aangedrongen hen te repatriëren. Zij vrezen niet veel langer in te kunnen staan voor het opgesloten houden van de Syriëgangers en hun kinderen.

De omstandigheden in de detentiekampen zijn erbarmelijk. Volgens het Rode Kruis zijn er in 2019 in het grootste kamp, Al Hol, 517 mensen overleden, onder wie 371 kinderen. In januari riepen de VN alle landen met zogeheten uitreizigers op zowel de kinderen als de volwassenen terug te halen.

Ook de meeste Franse terrorisme-experts, onder wie de voormalige chef van de inlichtingendienst, pleiten voor repatriëring en berechting in Frankrijk. Uit veiligheidsoverwegingen: berechting in eigen land maakt het voor de inlichtingendienst gemakkelijker Syriëgangers na hun vrijlating in de gaten te houden.

Maar in Frankrijk, dat in 2015 en 2016 door grote jihadistische terreuraanslagen werd geteisterd, ligt het repatriëren van IS-strijders en hun vrouwen en kinderen zeer gevoelig. 82 procent van de Fransen vindt dat jihadisten die naar Syrië of Irak zijn afgereisd daar moeten worden berecht. 67 procent vindt dat de Franse regering ze niet moet terughalen.