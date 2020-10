Frankrijk gaat opnieuw in lockdown, iets meer vrijheid dan in voorjaar

Bezoekers van een restaurant in Parijs kijken naar president Macron, die via de televisie een nieuwe lockdown aankondigt om het coronavirus in te dammen. Beeld Reuters

Schrale troost: de lockdown wordt iets minder streng dan de vorige. Scholen, fabrieken, bouwplaatsen en publieke diensten blijven open; verzorgingstehuizen mogen bezoek blijven ontvangen.

Verder gelden dezelfde beperkingen als tijdens de twee maanden durende confinement in het voorjaar. Fransen die zich voor werk, school, doktersbezoek of mantelzorg moeten verplaatsen mogen de deur uit, mits ze een ingevuld attest bij zich hebben dat daarvan getuigt. Een luchtje scheppen of boodschappen doen mag ook, maximaal een uur. Voor de rest is het binnenblijven geblazen.

Maandenlang hield de regering vol dat een nieuwe lockdown koste wat kost moest worden voorkomen. Maar nu de steil oplopende coronacijfers de regering met de rug tegen de muur hebben gedreven, gaat men toch overstag. Minder verregaande maatregelen als een vervroeging van de avondklok zijn volgens Macron simpelweg niet afdoende. ‘De verspreiding van het virus verloopt sneller dan de meest pessimistische voorspellingen’, zei de president.

Dagen met 50 duizend nieuwe vastgestelde besmettingen zijn geen uitzondering meer. In werkelijkheid is het aantal nieuwe gevallen per dag volgens de Franse Wetenschappelijke Raad vermoedelijk twee keer zo hoog. Dinsdag werden 523 corona-sterfgevallen gemeld – een record sinds april. ‘De tweede golf is zonder twijfel taaier en dodelijker dan de eerste’, aldus Macron.

‘Bruut op de rem’

De regering ziet zich genoodzaakt ‘bruut op de rem te trappen’. Zonder reconfinement zouden de ic-afdelingen de instroom van patiënten binnen enkele weken niet meer aankunnen. De mogelijkheid zieken te verplaatsen naar ziekenhuizen in minder getroffen regio’s en landen is er dit keer niet, zei Macron, omdat het virus overal in Frankrijk en zijn buurlanden is opgelaaid.

De voorbije dagen gonsde het gerucht van een nieuwe lockdown steeds luider door het land. Pastaproducenten waren reeds voorbereid op een nieuwe hamstergolf in de supermarkten en hadden de extra voorraden spaghetti al klaarstaan. Woensdagmiddag stond er in de regio Parijs twee keer zoveel file als normaal. Een teken dat veel Parijzenaars het zekere voor het onzekere namen en nog voor Macrons toespraak richting buitenhuizen op het platteland reden.

Net als tijdens de eerste lockdown gaat de regering de salarissen van werknemers van bedrijven die tijdelijk moeten sluiten compenseren. Ook zelfstandigen kunnen financiële steun tegemoet zien. Voor ‘niet-essentiële’ winkels gloort bovendien een minuscuul sprankje hoop aan de horizon: als de coronacijfers voldoende dalen, mogen zij over vijftien dagen wellicht weer openen.