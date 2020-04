Frankrijk gaat ‘met grote voorzichtigheid’ lockdown afbouwen

Een vrouw loopt door verlaten straten in Parijs. Frankrijk gaat vanaf 11 mei langzaam de lockdown afbouwen. Beeld Joris Van Gennip

De Franse premier Édouard Philippe heeft in een toespraak voor het Franse parlement de contouren geschetst van de deconfinement, de afbouw van de lockdown, die vanaf 11 mei gaat plaatsvinden. ‘Het land kan niet langdurig in lockdown blijven’, zei de premier, ‘dat zou een instorting van de economie tot gevolg hebben.’

Maar Philippe benadrukte ook het ‘serieus te nemen risico op een tweede besmettingsgolf, en dus een tweede lockdown’. Om dat te voorkomen gaat Frankrijk weliswaar ‘stappen vooruit’ zetten, maar doet het dat ‘met grote voorzichtigheid’. De lockdown kan bovendien alleen worden afgebouwd als de daling van het aantal besmettingen en ic-patiënten doorzet zoals wordt voorspeld.

Winkels mogen vanaf 11 mei weer worden geopend, maar musea, bioscopen, theaters en grote winkelcentra blijven voorlopig dicht. Cafés en restaurants moeten ook nog geduld hebben: eind mei wordt besloten of de horeca in begin juni weer kan worden geopend. Religieuze bijeenkomsten zullen in ieder geval de hele maand mei verboden blijven. Festivals en grote sportevenementen zijn in elk geval tot september verboden.

Testen

Iedereen die symptomen heeft zal vanaf 11 mei worden getest. Wie het virus inderdaad onder de leden heeft, moet twee weken in quarantaine. De tests worden volledig vergoed door de ziektekostenverzekering. Ook iedereen die in contact is geweest met een positief getest persoon zal worden getest.

Basisscholen gaan vanaf 11 mei weer open, maar ouders mogen hun kinderen thuishouden. Er zullen maximaal 15 leerlingen in een klaslokaal zitten. Zij hoeven geen mondkapjes te dragen, de docenten wel.

In tegenstelling tot eerdere berichten moeten middelbare scholieren langer wachten tot ze weer naar school kunnen. De collèges, de onderbouw van de middelbare school, gaan 18 mei open, maar alleen in regio’s waar niet veel besmettingsgevallen zijn. De lycées, de bovenbouw van de middelbare school, blijven in elk geval de hele maand mei nog dicht.

Mondkapjes

Het openbaar vervoer zal na 11 mei weer op bijna volle sterkte rijden, maar reizigers zullen voldoende afstand tot elkaar moeten houden. Hoe dat er precies uit gaat zien, zal de komende weken duidelijk worden. De premier sprak over de mogelijkheid om één op de twee zitplaatsen af te sluiten. Verplaatsing tussen de verschillende Franse departementen is na 11 mei alleen toegestaan voor wie dringende werk- of familieredenen heeft.

In het OV komt een mondkapjesverplichting, net als op middelbare scholen. Winkeliers mogen klanten zonder mondkapje de toegang ontzeggen.

Collectieve sportbeoefening blijft verboden, sporthallen en sportzalen blijven gesloten. De parken worden alleen heropend in delen van Frankrijk waar weinig besmettingen zijn. De stranden blijven tot nader order afgesloten voor publiek.