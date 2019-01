Frankrijk gaat jihadisten terughalen uit Syrië

Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner – die het getal 130 niet wilde bevestigen maar ook niet ontkende – zei dat alle Syriëgangers na aankomst in Frankrijk voor de rechter zullen verschijnen. De meesten zullen volgens Castaner een gevangenisstraf krijgen.

De jihadisten zitten nu nog opgesloten in Koerdische gevangeniskampen in Syrië. Sinds de Verenigde Staten in december besloten hun troepen uit Syrië terug te trekken, is de vraag wat er met hen gaat gebeuren. De militaire steun van de Verenigde Staten aan de Koerdische milities in de regio valt met de terugtrekking weg. Frankrijk is bang dat de Koerden de IS-gevangenen zullen vrijlaten.

Berechten

‘Er zijn momenteel mensen die in Syrië worden vastgehouden omdat de Amerikanen er nog zijn. Zij zullen worden vrijgelaten, en ze zullen naar Frankrijk willen terugkeren’, zei Castaner dinsdagochtend in een interview op BFMTV. Frankrijk vreest de jihadisten uit het oog te verliezen. In een poging dat te voorkomen, gaan de Franse autoriteiten hen repatriëren en in Frankrijk berechten. ‘Het zijn in de eerste plaats Fransen’, zei Castaner.

De terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië is door de Franse regering bepaald niet met gejuich ontvangen. De Franse commando’s die in de regio actief zijn, leunen sterk op Amerikaanse steun en materieel. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken schreef in december in een reactie dat ‘de Amerikanen de stabiliteit van de regio in ogenschouw moeten nemen om meer humanitaire rampen en een terugkeer van terroristen te voorkomen’.