Frankrijk en Qatar hebben al tijden een innige relatie – maar de bekroning blijft uit op het WK

Na tachtig minuten wedstrijd komen de Franse supporters tot leven. Beeld AP

Ineens is de warmte terug in Parijs. Nog geen vijf minuten geleden deed de barman een vergeefste poging het vuurtje op te stoken door de overvolle maar veel te lauwe zaal voor te gaan in een Allez les Bleus. Het viel volledig dood. Maar plotseling blijkt het publiek het toch te kunnen: met handen aan de mond of vuisten in de lucht galmt het Allez les Bleus zonder ophouden door de ruimte.

In wat de laatste tien minuten van de wedstrijd hadden moeten worden, weet Kylian Mbappé het Franse elftal zondag terug in de wedstrijd te brengen. De 23-jarige sterspeler uit Parijs brengt in enkele minuten tijd de stand van 2-0 naar 2-2. En voor het eerst tijdens deze finale van het wereldkampioenschap in Qatar lijkt ook het publiek in brasserie Barbès dan eindelijk écht tot leven te komen. Zat men zojuist nog met de winterjassen aan zonder veel hoop aan tafel, nu wordt er gesprongen, gezongen, gedanst zelfs – in de blote bast op tafel, op de bar.

Aan de Parijse boycot zal die aanvankelijke lauwigheid van het publiek niet hebben gelegen. Het stadsbestuur weigerde de feestvreugde te faciliteren uit protest tegen de ‘sociale en ecologische ramp’ die het WK in Qatar is geworden. Maar ondanks, of misschien dankzij het ontbreken van een fanzone en megaschermen, was het al dagen op voorhand dringen voor een plekje voor zondag in Parijse cafés en restaurants. Ook in Barbès zijn alle plaatsen uitverkocht, tientallen fans krijgen een genadeplekje op de trappen.

Ogenschijnlijk lijkt het publiek de eerste tachtig minuten besmet met dezelfde verwendheid die het de Franse spelers verwijt. ‘Ze kunnen beter dan dit, veel beter, maar ze doen niet anders dan fouten maken’, zegt Quentin na het einde van de eerste helft. ‘Misschien zijn ze te gewend aan de titel om te laten zien wat ze in huis hebben.’ Natuurlijk is hij gekomen met hoop op de overwinning, zegt zijn vriend Adrien, maar als de Fransen zo de tweede helft in gaan, verdient Argentinie toch echt de wereldtitel.

Is het nonchalance, het gevolg van overdreven trots? De Franse kranten repten al vanzelfsprekend van de finale toen de halve finale tegen Marokko nog gespeeld moest worden. Eenmaal verzekerd van een plaats heette de eindstrijd voor Frankrijk ‘een heerlijke gewoonte’. Het linkse dagblad Libération wentelde zich in de overtreffende trap van zelfvertrouwen. ‘Les Bleus domineren al jaren zodanig de voetbalwereld’, schreef het over de Franse finaleplaats, ‘dat dit nieuws bijna triviaal wordt.’

Corruptie

Een wereldtitel voor Frankrijk in Qatar: het zou de ultieme bekroning zijn op de intensieve relatie tussen beide landen. Met Kylian Mbappé als personificatie van die innigheid. De 23-jarige speler uit het Franse elftal verdient een exorbitant salaris bij Paris Saint-Germain. Betaald door Qatar, dat eigenaar is van de club. Toen Mbappé deze zomer dreigde te vertrekken, belde president Macron hem hoogstpersoonlijk op zijn 06 om hem op het hart te drukken: ‘Ik wil niet dat je nu vertrekt, je bent heel belangrijk voor het land.’

De toenmalige president Nicolas Sarkozy met de emir van Qatar (de vader van de huidige) in 2008.Emir of Qatar Sheik Hamad bin Khalifa Al Thani, right, welcomes France's President Nicolas Sarkozy at Doha airport, Qatar, Monday, Jan. 14, 2008. Sarkozy is in Qatar for a two-day official visit before heading Tuesday to Abu Dhabi. Military cooperation was on the agenda in both capitals. (AP Photo/Philippe Wojazer, pool) Beeld ASSOCIATED PRESS

De nauwe banden tussen Frankrijk en Qatar gaan al decennia terug, met belangrijke deals voor gasleveringen, de verkoop van wapens, en Qatarese investeringen in Frankrijk. Maar die relatie kwam tot een hoogtepunt onder leiding van voormalig president Nicolas Sarkozy. Dat ging zo ver dat hij zich volgens Franse media hoogstpersoonlijk inzette voor de toekenning van het WK aan Qatar. Tijdens een lunch in het Élysée, ruim een week voor de beslissing zou vallen, bracht Sarkozy Uefa-baas Platini en de Qatarese emir Tamin Ben Hamad Al Thani samen aan tafel. De Franse justitie doet inmiddels onderzoek naar mogelijke corruptie bij de toekenning van het WK en de rol die Franse ambtenaren daarbij hebben gespeeld.

‘​We moeten sport niet politiseren’, bezwoer president Macron in reactie op critici die hadden opgeroepen tot een Franse boycot. Een hachelijke missie in het licht van die verwevenheid tussen Frankrijk en Qatar, juist via het voetbal. Ook onder Macron, die zondag bij de wedstrijd in Qatar aanwezig is en verschillende politieke ontmoetingen zal hebben, is de goede relatie voortgezet. De president prees de uitstekende organisatie van het WK in Qatar, ‘een teken van tastbare veranderingen’ die gaande zijn in het land. Saillant was zijn opmerking over de goede veiligheid – Frankrijk stuurde honderden beveiligers naar Qatar ter ondersteuning.

Maar de ultieme bekroning op de Frans-Qatarese relatie blijft zondag uit. Uitgerekend Mbappé onderneemt nog een miraculeuze reddingspoging met twee goals in de laatstse tien minuten van de tweede helft, en een derde goal in de verlenging. In Qatar mag het niet baten. Maar het publiek in Parijs weet hij toch nog in vuur en vlam te zetten – al is het even. Het duurt een half uur, maar dan is ook in Barbès de stilte van het begin van de wedstrijd weer teruggekeerd.