Frankrijk, Duitsland en VK voeren druk op om nucleair akkoord met Iran te redden

Iraans president Hassan Rouhani (rechts) controleert samen met het hoofd van de Iran nuclear technology organization, Ali Akbar Salehi de nucleaire technologie. Beeld EPA

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben dinsdag de druk op Iran opgevoerd om het nucleaire akkoord uit 2015 te redden. De drie landen zeggen ‘geen andere keuze’ te hebben het zogeheten geschillenmechanisme in werking te stellen om zo Iran te dwingen zich aan het akkoord te houden.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen de nucleaire deal nog steeds te willen redden en er ook niet op uit te zijn maximale sancties op te leggen, zoals de geschillenregeling toestaat wanneer Iran zich niet aan het akkoord gaat houden. Volgens de geschillenclausule in het nucleair akkoord (JCPOA) krijgt Iran 30 tot maximaal 60 dagen de tijd weer terug te keren naar de oorspronkelijke afspraken over de hoeveelheid uranium die het land mag aanhouden en verrijken.

Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de EU eerder verweet te weinig te doen om het nucleaire akkoord te redden nadat de Verenigde Staten er in 2018 eenzijdig zijn uitgestapt, zal Iran ‘elke constructieve poging steunen’, zo zei woordvoerder Abbas Mousavi. De Europese landen hebben zich gedistantieerd van de eenzijdige actie van Trump maar zijn er niet in geslaagd om de Amerikaanse sancties voor Iran te verzachten, zoals zij hebben beloofd. Iran voelde zich daarom vrij om weer meer uranium te gaan verrijken dan volgens het akkoord is toegestaan.

De Britse premier Boris Johnson opperde dinsdag tevens het akkoord aan te passen naar de wensen van de Amerikaanse president Trump. ‘Laten we eraan werken om de JCPOA te vervangen door een deal zoals Trump die beoogt’, zo heeft hij tegen de BBC gezegd. De nieuwe buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, ging op een persconferentie in Straatsburg niet in op de suggestie van Johnson en noemde het akkoord een ‘grote verworvenheid’, waarvoor ‘geen alternatief is’.

In Iran zijn dinsdag een aantal mensen gearresteerd in verband met het neerhalen van het Oekraïense vliegtuig vorige week woensdag, waarbij 176 mensen het leven lieten. De Iraanse president Hassan Rohani zei dinsdag een speciale rechtbank op te tuigen om de schuldigen te berechten.

Iran ontkende aanvankelijk alle betrokkenheid bij de vliegtuigcrash maar erkende zaterdag dat het vliegtuig ‘per ongeluk’ was neergeschoten omdat het passagiersvliegtuig werd aangezien voor een Amerikaanse kruisraket. Op de Iraanse televisie heeft Rohani de tragische beslissing van de Iraanse luchtverdediging een ‘onvergeeflijke fout’ genoemd. Hij beloofde een grondig onderzoek en gepaste straffen voor de daders.