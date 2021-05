Frankrijk dreigt Jersey zonder stroom te zetten nu Franse vissers niet meer vrijuit kunnen vissen

Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Het geschil betreft zeventien Franse vissers die niet meer vrijuit kunnen vissen in de wateren om het Britse kroondomein, omdat ze niet afdoende hebben aangetoond dat ze daar in het verleden hebben gevist. Aantonen dat je historische rechten hebt, is sinds de Brexit de belangrijke voorwaarde voor het verwerven van een nieuwe vislicentie.

De Franse minister van Visserij Annick Girardin had in een verklaring gedreigd met tegenmaatregelen, waarvan het afsluiten van de stroomvoorziening de zwaarste is. Jersey is voor het grootste deel afhankelijk van Franse stroom. Slechts vijf procent van de elektriciteit wekt het eiland zelf op.

De autoriteiten in Saint Helier, de hoofdstad van Jersey, kunnen hun eigen visserijbeleid bepalen. Maar ze moeten ook rekening houden met het Brexit-akkoord dat de Britten en de Europese Unie eind vorig jaar gesloten hebben. Al sinds begin dit jaar mopperen de Franse vissers over hun gekrompen visgebied.

Volgens Parijs stellen de Britten extra voorwaarden – voorwaarden die niet in het handelsakkoord staan. Daarbij gaat het om de eis apparatuur aan boord te hebben waarmee de Britten precies de gangen van een schip kunnen volgen. Franse vissers hadden reeds Britse vrachtwagens tegenhouden die vis naar het vasteland brengen.

Britse en Europese onderhandelaars zoeken naar een oplossing.