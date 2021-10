Frankrijk bevriest aardgasprijs om energierekening betaalbaar te houden

De Franse premier Jean Castex. Beeld AFP

Zonder ingrijpen verwacht de Franse regering dat de prijs van aardgas de komende maanden met 30 procent stijgt. Die verhoging komt bovenop de recordstijging van 12,6 procent die Frankrijk vrijdag doorvoert.

Om de energierekening betaalbaar te houden voor de Franse burger, bevriest de regering de gasprijs voor zes maanden, precies tot de aanstaande presidentsverkiezingen. Half april hoopt Emmanuel Macron zijn presidentstermijn met nog eens vijf jaar te verlengen.

Wat stijgende brandstofprijzen met zijn populariteit kunnen doen, weet Macron maar al te goed: drie jaar geleden leidde de verhoging van brandstofaccijnzen tot de geboorte van de gele-hesjesbeweging, een protest waar meer dan honderdduizend Fransen zich bij aansloten.

Voorraden

De gasprijs wordt in Frankrijk maandelijks herzien. De laatste maanden is de fossiele brandstof fors duurder geworden: in september werd een stijging van 8,7 procent doorgevoerd, in augustus iets meer dan 5 procent en in juli 10 procent.

De prijzen stijgen mede doordat de Europese economie onverwacht snel is hersteld, waardoor de vraag naar aardgas snel toenam. Doordat veel gasvelden tegelijkertijd onderhoud ondergingen, is relatief weinig gas uit de grond gehaald, terwijl de voorraden door de koude winter en koele lente zijn geslonken. Ook viel de aanvoer vanuit Rusland terug.

De bevriezing van de gasprijs geldt tot in het voorjaar een prijsdaling inzet, kondigde Castex donderdagavond tijdens het Franse Achtuurjournaal op de commerciële zender TF1 aan. ‘In maart of april zou de wereldmarktprijzen voor gas moeten dalen’, aldus de premier. ‘Die periode moeten we overbruggen.’

Laagste inkomens

Ook de prijs van elektriciteit wordt voorlopig aan banden gelegd. Dit tarief wordt tweemaal per jaar gewijzigd. Bij de volgende prijsbepaling in februari moet de stijging beperkt blijven tot 4 procent. De benzineprijs laat de regering voorlopig ongemoeid.

De Franse regering bezint zich bovendien op een extra tegemoetkoming voor de allerlaagste inkomens. Jaarlijks krijgen deze ruim vijf miljoen huishoudens hun energierekening terugbetaald via een cheque van 150 euro. Twee weken geleden besloot Frankrijk hun eenmalig 100 euro extra uit te keren. Als dat niet voldoende blijkt te zijn, wil Frankrijk de waarde van de energiecheque verhogen, aldus Castex.

De stijging van de gasprijzen vormt ook voor een half miljoen Nederlandse huishoudens een grote financiële bedreiging, bleek ruim een week geleden uit een rapport van onderzoeksorganisatie TNO. Door hun slecht geïsoleerde woning gebruiken zij ongeveer 40 procent meer gas en 10 procent meer elektriciteit dan gemiddeld. Volgens TNO hebben deze huishoudens geen mogelijkheid om hun huis zelf te verduurzamen, ook al zijn daar subsidies voor. Driekwart woont in een sociale huurwoning en kan verduurzaming niet zelf betalen.

Donderdag waarschuwde de Vereniging Eigen Huis dat ook huishoudens zonder cv-ketel op gas de gevolgen van de gestegen gasprijs gaan voelen, omdat de tarieven van de warmtenetten waarop zij mogelijk zijn aangesloten, aan de gasprijs gekoppeld zijn. Als deze stijgt, loopt ook de rekening voor warmtenetten op.