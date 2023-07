Frankrijk beleeft Quatorze Juillet met een dubbel gevoel: ‘De autoriteiten zijn extra bang voor een opleving van geweld’

De Franse autoriteiten hebben prikkeldraad aangebracht bij het stadhuis van de Parijse voorstad L’Hay-les-Roses, om het gebouw te beschermen tegen mogelijke ongeregeldheden. Beeld Joel Saget / AFP

Met welk gevoel gaat Frankrijk vandaag deze Quatorze Juillet in?

‘Het is dubbel. 14 juli is in Frankrijk de belangrijkste nationale feestdag. Het land viert dan de waarden van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Juist over die waarden werd na de hevige rellen van de afgelopen weken veel gesproken. In de buitenwijken van Parijs hebben veel mensen, zeker jongeren met een migratieachtergrond, het gevoel dat die waarden niet voor hen gelden.

‘De burgemeester van Aulnay-sous-Bois, een gemeente in de Parijse banlieue waar de feestelijkheden zijn afgelast, vatte de situatie in een interview mooi samen. Deze feestdag, zei hij, is een moment waarop je de eenheid en de symbolen van de Franse Republiek wilt onderstrepen. Maar je wilt ook de veiligheid garanderen en dat kunnen de autoriteiten volgens hem nu niet.’

Waarom laait de angst voor geweld nu weer op?

‘Normaal gesproken is 14 juli in Franse steden al niet de kalmste nacht, maar dit jaar zijn de inlichtingendiensten extra bang voor een opleving van het geweld. Ondanks de schijnbare kalmte van de laatste dagen is de agressie tegen ordediensten nog altijd alomtegenwoordig, schrijven zij. Dat zou zomaar kunnen ontvlammen. De inlichtingendiensten vrezen voor massaal gebruik van mortieren tegen de ordediensten.

‘Veel steden hebben mede daarom de geplande vuurwerkshows afgelast en het bus- en tramvervoer in de avond stilgelegd. De regering heeft de verkoop en het gebruik van vuurwerk verboden. Ook de traditionele feesten van de brandweer gaan in veel steden niet door.

‘Een aantal gemeenten gelast de feestelijkheden overigens niet alleen af vanwege de veiligheid, maar ook omdat de inwoners nog in rouw zijn. Dat is bijvoorbeeld in Nanterre, waar Nahel is doodgeschoten. Die stad kampt met een trauma.’

Valt er nog wel iets te vieren voor de Fransen?

‘Ja, de militaire parade in Parijs gaat bijvoorbeeld gewoon door. Dat evenement is een groot vertoon van het Franse leger, vol pracht en praal. De stoet trekt vanaf de Arc de Triomphe, over de Champs-Élysées naar de Place de la Concorde. In totaal komen daar honderdduizenden mensen naar kijken. De parade wordt ook live op televisie uitgezonden. Dit jaar is de Indiase premier Narendra Modi eregast: hij zal met president Emmanuel Macron op de tribune zitten.’

President Macron zou vrijdag een toespraak houden, maar heeft die uitgesteld. Waarom?

‘In april had Macron inderdaad aangekondigd dat hij op 14 juli een toespraak zou houden om de balans op te maken. Je zou het bijna vergeten, maar op dat moment was Frankrijk net aan het bijkomen van grote protesten tegen zijn pensioenhervormingen. Macron kondigde in april ‘honderd dagen van verzoening’ aan, waarin het land de rust moest hervinden, om daarna weer vooruit te kunnen.

‘Van die toespraak heeft Macron nu toch afgezien. Voorlopig althans: ergens in de komende dagen zal hij die toespraak alsnog houden. De komende nachten zijn in Frankrijk enorm veel ordetroepen op de been. Stel dat er vannacht opnieuw een opleving van rellen en geweld is, zoals gevreesd, dan zou dat in schril contrast staan met Macrons toespraak over de honderd dagen van verzoening.’

Tot slot, hoe ga jij deze Franse feestdag doorbrengen?

‘Ik ga zodadelijk naar een brandweerkazerne in Montmartre, de Parijse buurt waar ik woon. Rond 14 juli is het traditie dat de brandweer haar kazernes openstelt voor publiek. Daar zijn dan grote feesten. Dit jaar vind ik het extra interessant om de brandweer op te zoeken omdat brandweerlieden tijdens de afgelopen rellen een belangrijke rol vervulden. Relschoppers staken toen van alles in brand, waardoor zij veel moesten uitrukken.

‘Overigens heeft een deel van de kazernes hun bal afgeblazen. Sommige ordediensten zijn uitgeput of moeten paraat blijven voor het geval er geweld uitbreekt. Bovendien hebben enkele regio’s in Frankrijk te maken met grote droogte, waardoor er vrees is voor branden.’