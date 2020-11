Frank Elderson dicht bij topfunctie bij Europese Centrale Bank

Als de regeringsleiders van de eurolanden het licht op groen zetten, treedt Frank Elderson in december toe tot de ECB-directie. Beeld Hollandse Hoogte / Maartje Geels

Alleen goedkeuring van de regeringsleiders van de negentien eurolanden scheidt Elderson nog van zijn topfunctie. Dit betreft in principe een formaliteit. Eerder deze maand gaven de ministers van Financiën van de eurolanden al een positief stemadvies over de voordracht van Elderson. Zijn opponent daarvoor was de Sloveen Boštjan Jazbec, die bepleitte dat Oost-Europa ondervertegenwoordigd was in de zeskoppige ECB-top, waarin niemand uit een land oostelijker dan Duitsland of Italië komt.

Het Europees Parlement hoopte vooral dat niet Elderson of Jazbec, maar een goed gekwalificeerde vrouw voor de directiefunctie beschikbaar kwam. Op dit moment telt de ECB-directie vier mannen en twee vrouwen, onder wie de Franse voorzitter Christine Lagarde. De keuze voor een vrouw had een betere balans gecreëerd, maar de meerderheid van het Europees Parlement zag uiteindelijk ook geen geschiktere kandidaat dan Elderson.

Duurzaamheid

Er is immers ook genoeg dat vóór Elderson spreekt. Wopke Hoekstra, de Nederlandse minister van Financiën, noemde de jurist eerder in gesprek met Europese journalisten ‘een excellente kandidaat’. ‘Hij heeft een geweldige reputatie op het terrein van financiële duurzaamheid en digitalisering, echt twee onderwerpen van de 21ste eeuw.’

Zeker wat betreft klimaat en milieu heeft Elderson, sinds 2011 toezichtsdirecteur bij De Nederlandsche Bank (DNB), een staat van dienst. Hij wordt een belangrijke rol toegedicht in duurzame ontwikkelingen binnen de DNB in het afgelopen decennium. Zo richtte hij de aandacht op de manier waarop verslechterde ecosystemen een bron kunnen zijn voor financiële risico’s. ‘We moeten van een anderhalve meter- naar een anderhalve graad-economie, zoals in het klimaatverdrag van Parijs is afgesproken’, zei hij in juni in een interview met de Volkskrant.

Verbinder

Daarnaast staat Elderson te boek als ‘een verbinder’. ‘Als Frank om de tafel gaat zitten met zes partijen, dan weet je dat ze tot overeenstemming komen. Zoals hij conflicten weet op te lossen: dat is zijn grote kracht’, vond Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam en oud-voorzitter van de Bankraad van de DNB in september.

Bovendien is ook Nederland al een tijd niet vertegenwoordigd geweest in de ECB. De laatste Nederlander in de directie van de centrale bank was Wim Duisenberg, die tussen 1998 en 2003 de eerste voorzitter was van de ECB.

Elderson volgt de Luxemburger Yves Mersch op en treedt waarschijnlijk op 15 december in functie voor een periode van acht jaar. Naast Lagarde en Mersch bestaat de ECB-top op dit moment uit de mannelijke leden Luis de Guindos (Spanje), Philip R. Lane (Ierland) en Fabio Panetta (Italië) en het vrouwelijke lid Isabel Schnabel (Duitsland).