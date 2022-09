Frank Drake (1930-2022), de man die decennia zocht naar intelligent, buitenaards leven

Frank Drake bij een schotelantenne.

Dertig jaar geleden, in 1992, geloofde Frank Drake er heilig in: voor de eeuwwisseling zou de mensheid intelligent, buitenaards leven vinden. De grondlegger van SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), die vrijdag op 92-jarige leeftijd overleed, was een en al optimisme, bleek uit zijn boek Is Anyone Out There?

Maar vier jaar later, kort na de ontdekking van de eerste planeet bij een andere ster dan de zon, toonde hij zich op een congres over astrobiologie op het Italiaanse eiland Capri een stuk voorzichtiger. Het tekende de bijzonder zachtaardige radioastronoom: vasthoudend, maar wel realistisch. Je kunt overtuigd zijn van het bestaan van buitenaardse beschavingen, maar daadwerkelijk met ze in contact komen is een ander verhaal. Toch wist hij ook op Capri zeker: ‘Vroeg of laat moet het raak zijn.’

Fantasieën over aliens

De kleine Frank raakte als 8-jarig jongetje geïnteresseerd in het heelal toen zijn vader hem meenam naar het Adler Planetarium in hun woonplaats Chicago. Dat hij tóen al fantaseerde over aliens, vertelde hij thuis maar niet: dat idee paste niet binnen het baptistengeloof van zijn ouders.

De gedachte liet Drake nooit los. Na zijn sterrenkundestudie werkte hij als jonge onderzoeker op de Oak Ridge-radiosterrenwacht van de Harvard-universiteit. Tijdens een meting aan het Zevengesternte, in 1957, ontving de schotelantenne opeens een krachtig, repeterend signaal. Drake dacht meteen aan een boodschap van iets buitenaards.

Het bleek uiteindelijk om aardse interferentie te gaan, maar Drake wist wat hem te doen stond. Drie jaar later begon hij Project Ozma, de eerste, gerichte speurtocht naar radiosignalen van buitenaards leven. De term SETI (oorspronkelijk CETI, met de C van communicatie) werd in november 1960 bedacht, tijdens een historische bijeenkomst van astronomen, scheikundigen en biologen op het Green Bank Observatory in West-Virginia. Onder anderen Nobelprijswinnaar Melvin Calvin, dolfijnenonderzoeker John Lilly en astronoom Carl Sagan waren erbij.

Beroemdste formule na E = mc2

Daar presenteerde Frank Drake ook de formule die hem wereldfaam zou bezorgen. Het idee: als je weet hoeveel bewoonbare planeten er zijn, op welk deel van die planeten leven ontstaat, hoe groot de kans is dat de evolutie daar tot intelligentie leidt, en welke fractie van intelligente aliens radiocommunicatie bedrijven, dan kun je uitrekenen met hoeveel beschavingen je contact zou kunnen leggen.

Het is een formule met veel onbekende factoren, dus je kunt er alle kanten mee op. Maar het prikkelde de fantasie: zelfs de meest pessimistische schattingen kwamen uit op enorme aantallen. Na Einsteins E = mc2 is het een van de beroemdste formules in de geschiedenis.

Radioboodschap voor buitenaards leven

Natuurlijk kun je als mensheid ook zélf een boodschap de ruimte in sturen. Drake ontwierp de radioboodschap die in 1974 met de grote Arecibo-schotelantenne op Puerto Rico in de richting van sterrenhoop M13 werd gezonden. Tot ongenoegen van de Britse radioastronoom Martin Ryle, die bang was dat je met zo’n actie een invasie van moordzuchtige aliens over je zou kunnen afroepen.

Samen met Carl Sagan werkte Drake ook aan de plaquettes en beeldplaten aan boord van de Amerikaanse Pioneer- en Voyager-ruimtesondes, die informatie bevatten over het leven op aarde en onze plaats in het heelal.

Sterrenkundigen hebben inmiddels duizenden planeten bij andere sterren ontdekt en de SETI-projecten zijn – ondanks het ontbreken van bestendige overheidsfinanciering – extreem veel gevoeliger geworden, waardoor ze veel zwakkere boodschappen zouden kunnen oppikken. Een kunstmatig signaal is tot op heden nog nooit gevonden, maar de ‘setizens’, zoals ze zichzelf noemen, blijven onverminderd hoopvol.

Zoals Frank Drake dat ook tot aan zijn dood is gebleven. In een TED-talk in 2010 stelde hij nog voor een radioschotel naar de rand van het zonnestelsel te sturen, waar eventuele radiosignalen van verre planeten gebundeld worden door de zwaartekracht van de zon. Drake ging datzelfde jaar, 80 jaar oud, eindelijk met pensioen. Maar één ding wist hij zeker: ‘Met SETI stop ik nooit.’