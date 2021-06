Française na jarenlang misbruik door stiefvader schuldig bevonden aan moord, maar toch vrijgelaten

Valérie Bacot (midden) verlaat, geflankeerd door haar advocaten, de rechtszaal. Beeld AFP

Het was geen zelfverdediging, zei de vrouw tegenover de rechtbank, maar moord in koelen bloede. Toch toonde het hof clementie. Bacot werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één jaar onvoorwaardelijk, en omdat zij al een jaar in voorarrest heeft gezeten, mocht ze als een vrij mens de rechtbank uitlopen.

Bacot werd meer dan 20 jaar lang geterroriseerd door Daniel Polette, de man die bij haar moeder introk nadat haar vader was verdwenen, en Valérie jarenlang zou misbruiken. Haar moeder wist van het misbruik, maar greep niet in. ‘Het kan me niet schelen, als ze maar niet zwanger wordt’, hoorde Bacot haar zeggen. Ook andere familieleden negeerden haar lot, en toen haar eigen kinderen jaren later probeerden hun vader aan te geven, kregen ze van de politie te horen dat ze naar huis moesten gaan.

Symbolisch

De zaak is symbolisch geworden voor de groeiende onrust in Frankrijk over huiselijk geweld. Nergens in Europa worden meer vrouwen vermoord door hun partner of hun ex: alleen al dit jaar zijn er zeker 55 slachtoffers gevallen.

Toen Bacot 17 jaar oud was, werd ze zwanger van Polette. Haar moeder gooide hen beiden het huis uit, en het meisje trok bij Polette in, omdat ze niet wist waar ze anders naartoe moest. Bijna dagelijks werd Bacot geslagen. ‘Daar was altijd wel een aanleiding voor’, zei haar advocate op de laatste zittingsdag. ‘Met kerst sloeg hij haar een keer met een hamer omdat de kerstlichtjes het niet deden.’

Valerie Bacot praat met journalisten nadat ze rechtszaal heeft verlaten. Beeld AFP

Op een gegeven moment besloot Polette zijn vrouw te prostitueren: ze reden in de gezinswagen naar verlaten wegen, en Bacot moest zich laten gebruiken door iedereen die Polette daarvoor wilde betalen. Toen hun oudste dochter 14 was, en Polette naar het seksleven van het meisje informeerde, vreesde Bacot dat ook zij zou worden misbruikt. Nadat Bacot opnieuw was verkracht door een klant, pakte ze een pistool, en schoot Polette neer. Het lichaam begroef ze samen met twee van haar kinderen en het vriendje van haar dochter. In 2017 werd Bacot gearresteerd.

Veroordeling

‘Valérie en haar kinderen leven vandaag nog, dankzij haar’, zei een van haar advocaten vrijdag in haar slotwoord tegen de rechter. ‘Ja, ze heeft hem vermoord, maar het was zij of hij.’ De aanklager stond echter op een veroordeling, omdat moord met voorbedachten rade ‘nooit een legitieme reden voor zelfverdediging mag zijn’. Maar zelfs hij vond dat ze niet moest terugkeren naar haar cel, en toen Bacot, die zich had voorbereid op een lange gevangenisstraf, hoorde dat er een milde straf tegen haar werd geëist, viel ze flauw in de zaal.

Bacot kreeg van de rechter het laatste woord. ‘Ik wil vergiffenis vragen voor de kinderen’, zei ze. ‘Voor wat ik hen heb laten doorstaan. En ik wil iedereen bedanken die naar me heeft geluisterd.’