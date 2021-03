Fox News-presentator overladen met kritiek na uitspraken over zwangere militairen

Tucker Carlson.

De anchor wordt bedolven onder kritiek, nadat hij president Biden hard had aangevallen vanwege diens toespraak op Vrouwendag. Biden benadrukte toen dat vrouwen anno 2021 een belangrijke rol spelen in de krijgsmacht en beschreef wat er zoal wordt gedaan om vrouwen hun taken makkelijker uit te laten voeren.

‘We boeken goede vooruitgang bij het ontwerpen van kogelwerende vesten die goed bij vrouwen passen’, aldus de president in het bijzijn van twee vrouwelijke generaals die door hem op hoge posten zijn benoemd. Biden: ‘Dat geldt ook voor het op maat maken van gevechtsuniformen voor vrouwen, het ontwerpen van vliegkleding voor zwangere vrouwen en het aanpassen van de regels voor hun kapsels.’

De woorden van de president schoten de rechtse Fox-presentator in het verkeerde keelgat en hij uitte zijn zorgen over de groeiende kracht van het Chinese leger. ‘Dus we hebben nieuwe kapsels en zwangerschapsvliegpakken’, snauwde Carlson. ‘Zwangere vrouwen gaan onze oorlogen voeren. Het is een aanfluiting voor het Amerikaanse leger. Terwijl het leger van China mannelijker wordt, moet onze krijgsmacht, zoals Joe Biden zegt, vrouwelijker worden.’

I want every child to know that this is what vice presidents and generals in the United States Armed Forces look like. pic.twitter.com/y2OFL1z29r — President Biden (@POTUS) 9 maart 2021

‘F...ck Tucker Carlson’

De Democratische senator Tammy Duckworth, een helikopterpiloot die beide benen verloor in Irak, walgde van de opmerkingen. ‘F….ck Tucker Carlson’, twitterde de senator. ‘Terwijl hij danspasjes leerde, maakten vrouwen in het Amerikaanse leger jacht op Al Qaida.’ Minister van Defensie Lloyd Austin liet weten de ‘afkeer’ te delen over de opmerkingen van Carlson, wiens programma een van de best bekeken is op de Amerikaanse kabelzenders.

Austin liet via zijn woordvoerder weten niet te zitten wachten op de adviezen van de presentator over militiaire verbetering. ‘Wat we absoluut niet gaan doen is personeelsadvies inwinnen van een presentator van een talkshow of het Chinese leger’, aldus Pentagon-woordvoerder John Kirby. Opvallend was dat ook hoge militaire leiders van zich lieten horen. Dit is hoogst ongebruikelijk, onder andere omdat het kritiek betreft op de media.

‘Vrouwen geven leiding aan onze meest dodelijke eenheden, met karakter’, twitterde Michael Grinston, de hoogste personeelsadviseur van de landmacht. ‘De woorden van Tucker Carlson zaaien verdeeldheid.’ De hoogste commandant van de landmacht, generaal James McConville, liet weten ‘ontzettend trots’ te zijn op de 185 duizend vrouwen die in de landmacht dienen.

I am an American Soldier.



I will never accept defeat.



I will never quit.#SoldiersCreed pic.twitter.com/6Dj6ZPGWEk — U.S. Army (@USArmy) 11 maart 2021

Geen woord terug

Het Democratische parlementslid Mikie Sherrill, die bij de marine helikopters vloog, wees fijntjes op het feit dat de oerconservatieve Fox-presentator nooit heeft gediend in de krijgsmacht. ‘Ik meldde mij op mijn achttiende om mijn land te dienen’, aldus Sherrill. ‘Tucker Carlson deed dat niet.’

Maar Carlson neemt geen woord terug van zijn kritiek. Terwijl de landmacht demonstratief foto’s op Twitter plaatste van vrouwelijke militairen in actie, met de tekst ‘Ik ben een Amerikaanse soldaat’, haalde hij donderdag opnieuw uit. ‘Als China actie onderneemt tegen Taiwan, hoe reageren we dan’, vroeg hij zich in zijn programma af. ‘Is het Amerikaanse leger nog in staat om een oorlog te winnen? Dit soort vragen zijn de enige die ertoe doen. Misschien wil Joe Biden daarom praten over zwangerschapsvliegpakken.’

Biden had maandag met opzet de twee vrouwelijke generaals uitgenodigd voor zijn toespraak. ‘Ik wil elk kind laten weten dat vicepresidenten en generaals in de Amerikaanse krijgsmacht er zo uitzien’, twitterde hij bij een foto van de generaals en vicepresident Kamala Harris in het Oval Office. Een van de twee officieren is Jacqueline Van Ovost, de enige vrouwelijke viersterrengeneraal in de VS. Zij is de dochter van Nederlandse immigranten. Van Ovost en haar collega Laura Richardson behoren nu tot de enige drie vrouwen die werden uitgekozen om de belangrijkste commando's van de krijgsmacht te leiden.