Foutloos taalgebruik? ‘Elitair en homogeen’, zegt Britse universiteit en schrapt vereiste om ‘curriculum te dekoloniseren’

De Brynmor Jones-bibliotheek van University of Hull. Beeld Universal Images Group via Getty

De universiteit in het noordoosten van Engeland, waar veel Labour-politici hun opleiding genoten, meent dat het vereiste om foutloos te kunnen schrijven etnische minderheden en studenten die afkomstig zijn van minder goede scholen discrimineert. In het nieuwe beleid wordt meer rekening gehouden met de afkomst, de fantasie en identiteit van de student, en minder met objectieve academische criteria.

‘Als universiteit willen we educatieve hindernissen verwijderen, sociale mobiliteit stimuleren en kansen scheppen voor studenten met verschillende achtergronden’, liet de universiteit weten in een verklaring. ‘Inclusiviteit is een van onze kernwaarden en we zijn er heilig van overtuigd dat iedereen, ongeacht afkomst, een kans moet hebben om te studeren en om te slagen.’ Ideeën van studenten, zo stelt de universiteit, hebben voorrang.

‘Politiek van lage verwachtingen’

De reacties lopen uiteen. Sommige universiteiten, zoals die van Worcester, hebben laten weten dit voorbeeld mogelijk te willen volgen. Helemaal nieuw is het voorstel niet. Progressieve taalkundigen als David Crystal hebben geschreven dat het belang van spellings- en grammaticale regels wordt overschat, dat de over te brengen boodschap centraal staat. Nieuw is wel dat het wordt gebruikt bij een diversiteitsbeleid.

Negatieve reacties bleven echter ook niet uit. In The Critic, een conservatief opinieblad, schreef Alexander Larman dat deze politiek van de lage verwachtingen in wezen gemeen is. Hij schreef dat het moreel verkeerd is om iemand met een gebrekkig taalvermogen op de universiteit een speciale behandeling te geven. Voor zo’n student kan het juist moeilijker worden om na te zijn afgestudeerd carrière te maken.

De gepensioneerde BBC-journalist John Humphrys, auteur van het taalboek Lost for words, schreef dat helder en correct taalgebruik belangrijk is voor elke student, ongeacht huidskleur of sociale achtergrond. ‘De gedachte achter dit beleid gaat terug naar de jaren zestig toen modieuze onderwijskundigen bepaalden dat kinderen gevangen zitten in grammaticale regels van witte mannen. Correct taalgebruik, echter, werkt bevrijdend.’