Foutloos rekenen en schrijven: is dat eigenlijk wel nodig in een tijd van autocorrectie en calculators?

Ouders met pubers die zich al zuchtend op hun huiswerk storten, zullen deze uitspraak waarschijnlijk herkennen: ‘Waarom moet ik dit in godsnaam leren? Hier heb ik toch geen zak aan voor de rest van m’n leven?’

Op zich geen gekke gedachte: iedere mobiele telefoon heeft tegenwoordig een calculator die in een handomdraai sommen uitrekent. Dt-fouten worden er door de autocorrectie vakkundig uitgevist. En als er al een spelfout doorheen glipt, dan begrijpt toch zeker iedereen wat er staat?

De Onderwijsinspectie denkt hier duidelijk anders over. In haar net verschenen uitgave van De Staat van het Onderwijs wordt een pleidooi gehouden om terug te keren naar de basis. Leer kinderen goed lezen, rekenen, schrijven. Geef ze burgerschapsvaardigheden mee. ‘Dit is broodnodig om jongeren volwaardig mee te kunnen laten doen in de maatschappij’, aldus de inspectie.

Maar is dit ook echt zo? Absoluut, vindt onderwijsontwikkelaar Erik Meester, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘Basisvaardigheden vormen het fundament voor de rest van je leven. Wie de tafels goed kent, is in staat een ingewikkelde deelsom op te lossen en uiteindelijk ook om nepkortingen te herkennen of de maandelijkse lasten van een hypotheek te berekenen.’

En wie goed kan lezen, kan een bijsluiter van een medicijn begrijpen. Of een krant. Een brief van de gemeente. Een partijprogramma van een politieke partij. ‘Mensen die kennis hebben zijn mondiger’, zegt Meester. ‘Dus waar wordt die ene windmolen geplaatst? Niet in de wijk waar mensen zich goed kunnen uiten en in staat zijn bezwaar te maken, maar in die achterstandswijk aan de rand van de stad. Je wordt gewoon geflest!’

Laaggeletterdheid

Nederland telt volgens cijfers van de Algemene Rekenkamer zo’n 2,5 miljoen laaggeletterden, oftewel mensen die zodanig moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen dat er grote kans bestaat dat ze achterstand oplopen in de maatschappij. Nog eens 250 duizend mensen zijn analfabeet en kunnen helemaal niet lezen of schrijven.

Intussen hollen de prestaties van scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs al meer dan twintig jaar achteruit. Tijdens een peilingsonderzoek van de inspectie uit 2019 bleek dat slechts 33 procent van de basisschoolleerlingen het gewenste niveau (‘streefniveau’) voor rekenen haalt. Voor schrijven is dit 28 procent en voor lezen 78 procent. Deze basisvaardigheden zijn door de coronapandemie verder onder druk komen te staan, constateert de inspectie.

Het is daarom een logische gedachte om volop in te zetten op het herstel hiervan, zegt onderwijsontwikkelaar en taalexpert Alois Ruitenbeek. Maar een te exclusieve focus hierop kan ook een valkuil zijn: een kind dat technisch goed kan lezen, begrijpt namelijk niet per definitie wat een tekst betekent. ‘Juist dat begrip is zo essentieel om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.’

Om leesbegrip te kweken is heel veel achtergrondkennis nodig, vervolgt Ruitenbeek. Een vak als wereldoriëntatie (‘wat mij betreft een verplichte basisvaardigheid’) draagt hieraan bij. Bijkomend voordeel: de leeshonger neemt toe, want wie snapt wat er staat, haalt er meer plezier uit. ‘Niemand zal ontkennen dat de beste manier om goed te leren lezen is door veel te lezen.’

Motivatie

In het rapport noemt de inspectie een aantal ‘uitdagingen’ waarmee het onderwijs te kampen heeft. Het lerarentekort bijvoorbeeld, de beperkte bijscholing van docenten en de hoge werkdruk. Door de coronacrisis kwam ook het welzijn van leerlingen onder druk te staan.

Experts in het onderwijsveld verschillen van mening over de vraag waarom de onderwijskwaliteit tanende is. Onderwijsontwikkelaar Erik Meester wijt dit onder meer aan de ‘ondermaatse lesmethodes’ die op scholen circuleren. Evenals het in Nederland zo populaire ‘leerlinggerichte onderwijs’, dat uitgaat van de persoonlijke leerbehoeften van leerlingen. ‘Nog altijd zie je op congressen sprekers met wollige verhalen over persoonsvorming van leerlingen, in plaats van bezig te zijn met de basis. Dat wordt niet sexy gevonden.’

Machiel Karels, onderwijsadviseur en oprichter van kennisplatform Wij-leren, ziet dit anders: door lesstof beter te laten aansluiten op de talenten van leerlingen, zal hun motivatie juist toenemen, is zijn ervaring. En dat heeft volgens hem weer een gunstig effect op de schoolprestaties. ‘De afgelopen twintig jaar is er door de inspectie gedrukt op de opbrengsten’, zegt hij. ‘Maar die zijn vervolgens alleen maar verder gezakt. Nu is de conclusie: laten we daar dan nóg harder op drukken. Je kunt je afvragen of dat nou wel zo handig is.’

Burgerschapsonderwijs

De inspectie noemt in het rapport specifiek burgerschapsonderwijs als vaardigheid waar, naast rekenen en taal, volop op moet worden ingezet. Hieronder worden de basisnormen- en waarden van onze samenleving geschaard, zoals het leren omgaan met diversiteit en het bevorderen van democratische waarden.

De aanscherping van de burgerschapswet vorig jaar augustus, heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid, constateert de inspectie. Nog altijd hebben veel scholen geen heldere visie over hoe ze hun burgerschapsvorming samenhangend willen vormgeven.

‘Dat is al bijna twintig jaar het geval’, zegt Piet van der Ploeg, lector Filosofie en Pedagogiek aan de Academica University of Applied Sciences in Amsterdam, verwijzend naar de wet uit 2005 die scholen verplicht burgerschapsonderwijs aan te bieden.

Door de vrijheid van onderwijs die Nederland kent, mag de overheid zich niet actief bemoeien met de inhoud van het onderwijs. ‘Hierdoor mogen geen scherpe criteria worden gesteld aan burgerschapsvorming, waardoor het vaag blijft en scholen zich er geen raad mee weten.’

Dat nu strenger wordt toegezien op hoe scholen invulling geven aan hun burgerschapsonderwijs, vindt Van der Ploeg een zorgelijke ontwikkeling. ‘De overheid heeft een heel specifieke opvatting van hoe een goede burger zich hoort te gedragen: niet discrimineren, solidair zijn, regels opvolgen, stemmen. Het neigt naar een vorm van staatspedagogiek: algemeen beleid wordt op deze manier omgezet in onderwijs.’

Dat burgerschapsvorming door de Onderwijsinspectie onder de basisvaardigheden wordt geschaard, wekt bij Van der Ploeg verbazing. ‘Je zou het eerder andersom verwachten: basisvaardigheden die via vakken als geschiedenis, aardrijkskunde of wereldoriëntatie worden aangeboden vormen de bagage die nodig is om een goede burger te zijn. Maar wat voor burger iemand vervolgens wil zijn, mag diegene helemaal zelf bepalen.’