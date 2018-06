Foute boel voor deze pluimveehouder: Harold Maassen moest 2,5 miljoen eieren weggooien door de fipronilcrisis

In juli 2017 kwam het nieuws naar buiten dat in Nederlandse eieren het verboden middel fipronil was gevonden. Al heel snel werd de link gelegd naar Chickfriend, een bestrijdingsbedrijfje uit Barneveld. Foute boel, dacht pluimveehouder Harold Maassen (52) uit het Gelderse Homoet meteen.

Harold Maassen Foto Arie Kievit

In april 2017 had Maassen de mannen van Chickfriend in zijn stal gehad voor de bestrijding van bloedluis. ‘Eerst hoopte ik nog dat ik de dans zou ontspringen, omdat ze maar twee maanden terug gingen kijken.’ Later werd de hele administratie in beslag genomen en werden alle pluimveebedrijven waar Chickfriend was geweest onder de loep genomen. Dus ook Maassen met zijn 63 duizend vrije-uitloopkippen.

Hij zal het niet snel vergeten: ‘Op vrijdag liep ik de laatste etappe van de Nijmeegse Vierdaagse. De maandag erop werden mijn stallen geblokkeerd.’ De gevolgen waren enorm. Twee van de drie stallen gingen drieënhalve maand op slot. Maassen moest 2,5 miljoen eieren weggooien. Zijn totale strop bedraagt vier ton.

Volgens de commissie-Sorgdrager heeft de overheid gefaald, maar draagt de sector zelf ook schuld: iedereen kon weten dat er geen wondermiddel bestaat tegen bloedluis, de parasiet waartegen fipronil werd ingezet. Bij de pluimveehouders hadden ‘alle alarmbellen’ moeten afgaan.

‘Dat is te gemakkelijk’, vindt Maassen. Hij was al vier jaar klant van Chickfriend. ‘In april zeiden ze: we hebben een beter product. Het eerste wat ik vroeg was: is het een geregistreerd product? En is het legaal? Het antwoord op beide vragen was: ja.’

Op de verpakking stond nergens dat het bestrijdingsmiddel fipronil bevatte. Maassen: ‘Dus hoe hadden wij het dan kunnen weten? Ik kan dat niet zelf onderzoeken. Om een voorbeeld te geven: ik krijg 60 ton voer per week binnen. Ik ga ervan uit dat dat in orde is. Het is voor mij ondoenlijk om dat allemaal te controleren. Had ik geweten dat het middel verboden was, dan had ik het natuurlijk niet gebruikt.’

Bovendien had Chickfriend het IKB (Integrale Keten Beheersing)-keurmerk, zegt Maassen, het goedkeuringsstempel van de branche. ‘Dus daar is ook wat misgegaan.’

Eieren. Foto Arie Kievit

Foto Arie Kievit

Fraude

De schuld ligt volgens Maassen in de eerste plaats bij Chickfriend zelf. ‘Dat heeft fraude gepleegd.’ Maar de NVWA heeft volgens hem boter op het hoofd. Al in november 2016 kwam bij de toezichthouder een anonieme tip binnen dat Chickfriend het verboden fipronil gebruikte.

Met dat signaal is niets gedaan. ‘Als ze toen meteen in actie waren gekomen, was dit alles niet gebeurd. Ik vind het heel erg dat de NVWA achteraf zijn eigen straatje schoonveegt door ons de schuld te geven.’

De schade die Maassen heeft geleden, kan hij nergens verhalen. Chickfriend is failliet verklaard, en van een kale kip valt niks te plukken. De eierproducenten hebben een proces aangespannen tegen de NVWA voor schadevergoeding. Maar dat loopt nog. In België zijn volgens Maassen getroffen pluimveehouders deels schadeloos gesteld. ‘Wij krijgen helemaal niks.’

Harold Maassen aan het werk. Foto Arie Kievit

'Goud geld'

Intussen hebben kippenboeren die niet waren getroffen door de crisis ‘goud geld’ verdiend. Er is nog wel even gesproken over het oprichten van een solidariteitsfonds. Maar zo werkt het niet, weet Maassen. ‘De een zijn dood is de ander zijn brood.’ Maassen heeft de klap kunnen opvangen omdat hij net aan het sparen was voor een nieuw pakstation. ‘Dat geld is nu weg.’

Sinds november mag Maassen weer eieren leveren. Gelukkig zijn de prijzen goed. ‘Tot aan Pasen hebben we goed kunnen verdienen.’ Onlangs is er weer bloedluis opgedoken in zijn stal. Maassen was er bijna blij mee. ‘Dat is in ieder geval een teken dat de fipronil eruit is.’